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Öl & Co. unter der Lupe

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

26.03.26 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

So tendieren Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co. aktuell.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.249,73 USD 12,64 USD 0,39%
News
Baumwolle
0,69 USD 0,01 USD 1,80%
News
Bleipreis
1.882,35 USD 33,50 USD 1,81%
News
Dieselpreis Benzin
2,25 EUR -0,02 EUR -0,70%
News
EEX Strompreis Phelix DE
101,75 EUR -1,75 EUR -1,69%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,95 USD USD -0,03%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.394,05 USD -128,26 USD -2,84%
News
Haferpreis
3,41 USD 0,08 USD 2,48%
News
Heizölpreis
110,95 USD 5,02 USD 4,74%
News
Holzpreis
596,00 USD -1,50 USD -0,25%
News
Kaffeepreis
3,08 USD -0,08 USD -2,67%
News
Kakaopreis
2.356,00 GBP 22,00 GBP 0,94%
News
Kohlepreis
121,15 USD 2,60 USD 2,19%
News
Kupferpreis
12.133,75 USD 255,65 USD 2,15%
News
Lebendrindpreis
2,35 USD 0,01 USD 0,34%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,08%
News
Maispreis
4,66 USD -0,01 USD -0,21%
News
Mastrindpreis
3,64 USD 0,02 USD 0,46%
News
Milchpreis
16,15 USD 0,03 USD 0,19%
News
Naphthapreis (European)
842,48 USD -7,77 USD -0,91%
News
Nickelpreis
17.316,50 USD 500,50 USD 2,98%
News
Ölpreis (Brent)
107,56 USD 4,36 USD 4,22%
News
Ölpreis (WTI)
92,96 USD 2,64 USD 2,92%
News
Orangensaftpreis
1,80 USD -0,02 USD -1,18%
News
Palladiumpreis
1.362,50 USD -57,50 USD -4,05%
News
Palmölpreis
4.500,00 MYR 55,00 MYR 1,24%
News
Platinpreis
1.829,00 USD -102,00 USD -5,28%
News
Rapspreis
499,25 EUR -1,25 EUR -0,25%
News
Reispreis
10,97 USD -0,01 USD -0,05%
News
Silberpreis
68,37 USD -2,89 USD -4,06%
News
Sojabohnenmehlpreis
321,70 USD 1,90 USD 0,59%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD 0,01 USD 1,12%
News
Sojabohnenpreis
11,71 USD -0,01 USD -0,06%
News
Super Benzin
2,05 EUR -0,01 EUR -0,29%
News
Weizenpreis
204,00 EUR 0,75 EUR 0,37%
News
Zinkpreis
3.046,60 USD 10,00 USD 0,33%
News
Zinnpreis
45.501,00 USD 1.800,00 USD 4,12%
News
Zuckerpreis
0,16 USD USD 2,06%
News

Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -3,07 Prozent auf 4.383,42 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.522,31 US-Dollar gestanden hatte.

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Inzwischen fällt der Silberpreis um -5,16 Prozent auf 67,58 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 71,26 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -5,80 Prozent auf 1.819,00 US-Dollar, nach 1.931,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.352,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.420,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 4,31 Prozent auf 107,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 4,40 Prozent auf 94,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 90,32 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 19:22 Uhr steht ein Plus von 1,80 Prozent auf 0,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,68 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 2,48 Prozent auf 3,41 US-Dollar, nach 3,33 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 19:05 Uhr auf 2,35 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,34 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Maispreis um 19:20 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,67 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,18 Prozent auf 1,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,83 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,72 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 19:20 Uhr steht ein Plus von 0,59 Prozent auf 321,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 319,80 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 1,12 Prozent stärker bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 2,95 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 1,12 Prozent auf 2,99 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Mageres Schwein Preis um -0,08 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,91 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,12 Prozent auf 16,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,12 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 6,23 Prozent auf 112,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,93 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,19 Prozent auf 121,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 118,55 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Reispreis um -0,05 Prozent auf 10,97 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 10,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,08 Prozent auf 598,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 597,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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