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Fokus Goldpreis & Co.

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

29.03.26 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.275,54 USD 22,39 USD 0,69%
News
Baumwolle
0,69 USD USD 0,07%
News
Bleipreis
1.855,00 USD 5,00 USD 0,27%
News
Dieselpreis Benzin
2,27 EUR 0,02 EUR 0,93%
News
EEX Strompreis Phelix DE
103,26 EUR -1,10 EUR -1,05%
News
Erdgaspreis - TTF
44,81 EUR -0,65 EUR -1,43%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,10 USD 0,07 USD 2,31%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.507,71 USD USD
News
Haferpreis
3,38 USD -0,01 USD -0,37%
News
Heizölpreis
116,76 USD -2,11 USD -1,78%
News
Holzpreis
594,00 USD -2,00 USD -0,34%
News
Kaffeepreis
3,02 USD -0,06 USD -1,93%
News
Kakaopreis
2.370,00 GBP 16,00 GBP 0,68%
News
Kohlepreis
119,55 USD -0,55 USD -0,46%
News
Kupferpreis
12.046,00 USD -62,00 USD -0,51%
News
Lebendrindpreis
2,39 USD USD 0,10%
News
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,03%
News
Maispreis
4,62 USD USD -0,05%
News
Mastrindpreis
3,62 USD 0,01 USD 0,14%
News
Milchpreis
16,16 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
851,32 USD USD
News
Nickelpreis
17.010,00 USD -10,00 USD -0,06%
News
Ölpreis (Brent)
112,57 USD 6,62 USD 6,25%
News
Ölpreis (WTI)
99,64 USD USD
News
Orangensaftpreis
1,77 USD -0,04 USD -2,13%
News
Palladiumpreis
1.385,50 USD USD
News
Palmölpreis
4.537,00 MYR 37,00 MYR 0,82%
News
Platinpreis
1.883,00 USD USD
News
Rapspreis
502,25 EUR 3,00 EUR 0,60%
News
Reispreis
11,05 USD 0,08 USD 0,73%
News
Silberpreis
69,90 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
315,00 USD -0,30 USD -0,10%
News
Sojabohnenölpreis
0,67 USD USD -0,28%
News
Sojabohnenpreis
11,60 USD USD 0,02%
News
Super Benzin
2,07 EUR 0,01 EUR 0,49%
News
Weizenpreis
205,25 EUR 1,25 EUR 0,61%
News
Zinkpreis
3.075,00 USD -2,00 USD -0,07%
News
Zinnpreis
44.850,00 USD 450,00 USD 1,01%
News
Zuckerpreis
0,16 USD USD -0,69%
News

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.507,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.507,71 US-Dollar).

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Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 69,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.883,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.883,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.385,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.385,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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