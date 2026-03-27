Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Fokus Goldpreis & Co.

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.507,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.507,71 US-Dollar).

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Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 69,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.883,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.883,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.385,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.385,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net