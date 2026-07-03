Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.047,81 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.048,79 US-Dollar stand.
Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 0,80 Prozent stärker bei 58,16 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 57,70 US-Dollar.
Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.598,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.604,00 US-Dollar).
Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,51 Prozent auf 1.242,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.261,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -2,10 Prozent auf 98,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,69 US-Dollar an der Tafel.
Nach 92,19 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag um -1,70 Prozent auf 90,62 US-Dollar gesunken.
Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).
Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 3,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.
Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 4,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,64 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,38 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 12,45 US-Dollar nach oben.
Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,91 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:59 Uhr auf 332,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 329,90 US-Dollar lag.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,77 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.
Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.
Nach 2,92 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -0,75 Prozent auf 2,89 US-Dollar gesunken.
Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,61 Prozent auf 112,80 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 114,65 US-Dollar.
Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 0,58 Prozent auf 121,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 120,40 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
Nachrichten zu Goldpreis
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.
Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv
Um Ihnen die Übersicht über die große Anzahl an Nachrichten, die jeden Tag für ein Unternehmen erscheinen, etwas zu erleichtern, haben wir den Nachrichtenfeed in folgende Kategorien aufgeteilt:
Relevant: Nachrichten von ausgesuchten Quellen, die sich im Speziellen mit diesem Unternehmen befassen
Alle: Alle Nachrichten, die dieses Unternehmen betreffen. Z.B. auch Marktberichte die außerdem auch andere Unternehmen betreffen
vom Unternehmen: Nachrichten und Adhoc-Meldungen, die vom Unternehmen selbst veröffentlicht werden
Peer Group: Nachrichten von Unternehmen, die zur Peer Group gehören