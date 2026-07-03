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Fokus Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

24.07.26 10:13 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.182,00 USD -7,95 USD -0,25%
News
Baumwolle
0,80 USD USD 0,36%
News
Bleipreis
1.874,85 USD 33,35 USD 1,81%
News
Dieselpreis Benzin
2,18 EUR 0,02 EUR 0,93%
News
EEX Strompreis Phelix DE
115,85 EUR -0,25 EUR -0,22%
News
Erdgaspreis - TTF
61,98 EUR -0,72 EUR -1,15%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,89 USD -0,02 USD -0,79%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.054,66 USD 5,87 USD 0,14%
News
Haferpreis
3,33 USD USD 0,08%
News
Heizölpreis
111,74 USD -2,91 USD -2,53%
News
Holzpreis
657,50 USD -1,50 USD -0,23%
News
Kaffeepreis
3,13 USD 0,03 USD 1,12%
News
Kakaopreis
3.978,00 GBP 7,00 GBP 0,18%
News
Kohlepreis
121,10 USD 0,70 USD 0,58%
News
Kupferpreis
13.744,85 USD -148,65 USD -1,07%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD 0,01 USD 0,69%
News
Maispreis
4,67 USD 0,03 USD 0,70%
News
Mastrindpreis
3,44 USD 0,03 USD 0,76%
News
Milchpreis
15,78 USD 0,02 USD 0,13%
News
Naphthapreis (European)
764,69 USD 4,87 USD 0,64%
News
Nickelpreis
17.191,50 USD 258,00 USD 1,52%
News
Ölpreis (Brent)
98,14 USD -2,55 USD -2,53%
News
Ölpreis (WTI)
89,92 USD -2,27 USD -2,46%
News
Orangensaftpreis
1,47 USD -0,04 USD -2,33%
News
Palladiumpreis
1.247,00 USD -14,50 USD -1,15%
News
Palmölpreis
4.592,00 MYR 61,00 MYR 1,35%
News
Platinpreis
1.603,50 USD -0,50 USD -0,03%
News
Rapspreis
546,75 EUR 4,75 EUR 0,88%
News
Reispreis
14,20 USD 0,07 USD 0,46%
News
Silberpreis
58,31 USD 0,61 USD 1,06%
News
Sojabohnenmehlpreis
335,20 USD 5,30 USD 1,61%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD -0,01 USD -0,90%
News
Sojabohnenpreis
12,48 USD 0,10 USD 0,81%
News
Super Benzin
2,15 EUR 0,01 EUR 0,37%
News
Weizenpreis
241,75 EUR -3,00 EUR -1,23%
News
Zinkpreis
3.652,85 USD 39,00 USD 1,08%
News
Zinnpreis
53.795,00 USD -101,00 USD -0,19%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,07%
News

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.047,81 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.048,79 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 0,80 Prozent stärker bei 58,16 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 57,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.598,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.604,00 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,51 Prozent auf 1.242,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.261,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -2,10 Prozent auf 98,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,69 US-Dollar an der Tafel.

Nach 92,19 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag um -1,70 Prozent auf 90,62 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 3,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 4,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,64 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,38 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 12,45 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,91 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:59 Uhr auf 332,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 329,90 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,77 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,92 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -0,75 Prozent auf 2,89 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,61 Prozent auf 112,80 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 114,65 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 0,58 Prozent auf 121,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 120,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

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