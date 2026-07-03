Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Fokus Rohstoffpreise

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Der Goldpreis liegt am Vormittag bei 4.047,81 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 10:10 Uhr um -0,02 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.048,79 US-Dollar stand.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Silberpreis 0,80 Prozent stärker bei 58,16 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 57,70 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.598,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.604,00 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -1,51 Prozent auf 1.242,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.261,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -2,10 Prozent auf 98,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 100,69 US-Dollar an der Tafel.

Nach 92,19 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagvormittag um -1,70 Prozent auf 90,62 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,80 US-Dollar am Vortag auf 0,80 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,08 Prozent auf 3,33 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 4,66 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,64 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,38 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 12,45 US-Dollar nach oben.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,91 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 09:59 Uhr auf 332,90 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 329,90 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 10:01 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,77 Prozent auf 0,75 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,76 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,07 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Nach 2,92 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -0,75 Prozent auf 2,89 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -1,61 Prozent auf 112,80 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 114,65 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Kohlepreis um 0,58 Prozent auf 121,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 120,40 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net