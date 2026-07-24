Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
25.07.26 10:13 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.159,50 USD -28,50 USD -0,89%
0,79 USD -0,01 USD -1,62%
1.865,50 USD -9,50 USD -0,51%
2,19 EUR 0,01 EUR 0,50%
118,27 EUR 2,37 EUR 2,04%
62,86 EUR 0,88 EUR 1,42%
2,87 USD -0,05 USD -1,54%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.055,93 USD USD
3,28 USD -0,05 USD -1,35%
110,42 USD -4,23 USD -3,69%
654,50 USD -3,00 USD -0,46%
3,14 USD 0,04 USD 1,42%
4.020,00 GBP 49,00 GBP 1,23%
120,25 USD -0,15 USD -0,12%
13.617,00 USD -128,00 USD -0,93%
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
1,03 USD 0,01 USD 0,64%
4,64 USD USD
3,46 USD 0,02 USD 0,59%
15,78 USD 0,02 USD 0,13%
756,90 USD -7,80 USD -1,02%
17.205,00 USD 5,00 USD 0,03%
96,78 USD -3,91 USD -3,88%
89,31 USD -2,88 USD -3,12%
1,42 USD -0,05 USD -3,44%
1.246,00 USD USD
4.591,00 MYR -5,00 MYR -0,11%
1.595,50 USD USD
546,75 EUR 4,75 EUR 0,88%
13,99 USD -0,14 USD -0,99%
58,26 USD USD
331,80 USD 1,90 USD 0,58%
0,74 USD -0,01 USD -1,92%
12,47 USD 0,09 USD 0,75%
2,14 EUR -0,01 EUR -0,42%
241,75 EUR -3,00 EUR -1,23%
3.633,00 USD -20,00 USD -0,55%
53.250,00 USD -550,00 USD -1,02%
0,15 USD USD 0,54%
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.055,93 US-Dollar).
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Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com