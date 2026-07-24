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Rohstoffkurse im Fokus

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

25.07.26 10:13 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.159,50 USD -28,50 USD -0,89%
News
Baumwolle
0,79 USD -0,01 USD -1,62%
News
Bleipreis
1.865,50 USD -9,50 USD -0,51%
News
Dieselpreis Benzin
2,19 EUR 0,01 EUR 0,50%
News
EEX Strompreis Phelix DE
118,27 EUR 2,37 EUR 2,04%
News
Erdgaspreis - TTF
62,86 EUR 0,88 EUR 1,42%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,87 USD -0,05 USD -1,54%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.055,93 USD USD
News
Haferpreis
3,28 USD -0,05 USD -1,35%
News
Heizölpreis
110,42 USD -4,23 USD -3,69%
News
Holzpreis
654,50 USD -3,00 USD -0,46%
News
Kaffeepreis
3,14 USD 0,04 USD 1,42%
News
Kakaopreis
4.020,00 GBP 49,00 GBP 1,23%
News
Kohlepreis
120,25 USD -0,15 USD -0,12%
News
Kupferpreis
13.617,00 USD -128,00 USD -0,93%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,03 USD 0,01 USD 0,64%
News
Maispreis
4,64 USD USD
News
Mastrindpreis
3,46 USD 0,02 USD 0,59%
News
Milchpreis
15,78 USD 0,02 USD 0,13%
News
Naphthapreis (European)
756,90 USD -7,80 USD -1,02%
News
Nickelpreis
17.205,00 USD 5,00 USD 0,03%
News
Ölpreis (Brent)
96,78 USD -3,91 USD -3,88%
News
Ölpreis (WTI)
89,31 USD -2,88 USD -3,12%
News
Orangensaftpreis
1,42 USD -0,05 USD -3,44%
News
Palladiumpreis
1.246,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.591,00 MYR -5,00 MYR -0,11%
News
Platinpreis
1.595,50 USD USD
News
Rapspreis
546,75 EUR 4,75 EUR 0,88%
News
Reispreis
13,99 USD -0,14 USD -0,99%
News
Silberpreis
58,26 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
331,80 USD 1,90 USD 0,58%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,01 USD -1,92%
News
Sojabohnenpreis
12,47 USD 0,09 USD 0,75%
News
Super Benzin
2,14 EUR -0,01 EUR -0,42%
News
Weizenpreis
241,75 EUR -3,00 EUR -1,23%
News
Zinkpreis
3.633,00 USD -20,00 USD -0,55%
News
Zinnpreis
53.250,00 USD -550,00 USD -1,02%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 0,54%
News

Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.055,93 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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