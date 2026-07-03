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Rohstoffkurse im Fokus

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

30.07.26 20:43 Uhr
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis | finanzen.net

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.178,25 USD 35,15 USD 1,12%
News
Baumwolle
0,79 USD 0,01 USD 1,78%
News
Bleipreis
1.876,65 USD 20,80 USD 1,12%
News
Dieselpreis Benzin
2,18 EUR 0,01 EUR 0,37%
News
EEX Strompreis Phelix DE
113,00 EUR 2,90 EUR 2,63%
News
Erdgaspreis - TTF
58,48 EUR -1,81 EUR -3,00%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,74 USD 0,02 USD 0,62%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.105,31 USD 39,13 USD 0,96%
News
Haferpreis
3,12 USD -0,01 USD -0,24%
News
Heizölpreis
110,16 USD -5,28 USD -4,58%
News
Holzpreis
626,50 USD -7,50 USD -1,18%
News
Kaffeepreis
3,23 USD -0,03 USD -0,84%
News
Kakaopreis
3.810,00 GBP -92,00 GBP -2,36%
News
Kohlepreis
119,90 USD USD
News
Kupferpreis
13.632,35 USD -11,10 USD -0,08%
News
Lebendrindpreis
2,31 USD 0,03 USD 1,48%
News
Mageres Schwein Preis
0,98 USD -0,02 USD -2,33%
News
Maispreis
4,46 USD -0,04 USD -0,78%
News
Mastrindpreis
3,47 USD 0,02 USD 0,69%
News
Milchpreis
15,64 USD -0,13 USD -0,82%
News
Naphthapreis (European)
743,70 USD 6,72 USD 0,91%
News
Nickelpreis
16.994,00 USD 135,00 USD 0,80%
News
Ölpreis (Brent)
89,29 USD -1,45 USD -1,60%
News
Ölpreis (WTI)
83,61 USD -0,85 USD -1,01%
News
Orangensaftpreis
1,46 USD 0,08 USD 5,84%
News
Palladiumpreis
1.318,50 USD 67,50 USD 5,40%
News
Palmölpreis
4.539,00 MYR -12,00 MYR -0,26%
News
Platinpreis
1.663,00 USD 67,50 USD 4,23%
News
Rapspreis
490,25 EUR 43,25 EUR 9,68%
News
Reispreis
13,80 USD 0,29 USD 2,11%
News
Silberpreis
59,04 USD 1,37 USD 2,38%
News
Sojabohnenmehlpreis
314,10 USD -1,20 USD -0,38%
News
Sojabohnenölpreis
0,68 USD -0,01 USD -0,98%
News
Sojabohnenpreis
11,75 USD -0,03 USD -0,25%
News
Super Benzin
2,12 EUR 0,00 EUR 0,14%
News
Weizenpreis
226,50 EUR -1,25 EUR -0,55%
News
Zinkpreis
3.636,80 USD 6,60 USD 0,18%
News
Zinnpreis
53.986,00 USD 390,00 USD 0,73%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,48%
News

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.104,78 US-Dollar und damit 0,95 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.066,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,08 Prozent auf 58,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 57,67 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 4,04 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.660,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.595,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.313,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.251,00 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 89,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,74 US-Dollar).

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend nach. Um -0,96 Prozent auf 83,65 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 84,46 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,78 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,13 US-Dollar am Vortag auf 3,12 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,84 Prozent auf 3,23 US-Dollar, nach 3,26 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 1,48 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,78 Prozent auf 4,46 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,49 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,69 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 5,84 Prozent auf 1,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,38 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,78 US-Dollar) geht es um -0,25 Prozent auf 11,75 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,38 Prozent auf 314,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 315,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,98 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,69 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,14 US-Dollar nach unten (--0,48 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,81 Prozent auf 2,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,73 US-Dollar.

Daneben sinkt der Mageres Schwein Preis um -2,33 Prozent auf 0,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,01 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (15,77 US-Dollar) geht es um -0,82 Prozent auf 15,64 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -3,89 Prozent auf 110,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 115,44 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Reispreis um 2,11 Prozent auf 13,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,51 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,71 Prozent auf 629,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 634,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -3,00 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 18:51 Uhr auf 58,48 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 60,29 Euro lag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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