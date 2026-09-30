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Fokus Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,230.50 USD -21.50 USD -0.66 %
News
Baumwolle
0.75 USD 0.00 USD -0.45 %
News
Bleipreis
1,875.85 USD -9.30 USD -0.49 %
News
Dieselpreis Benzin
2.42 EUR -0.02 EUR -0.74 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
136.00 EUR -2.60 EUR -1.88 %
News
Erdgaspreis - TTF
73.53 EUR 4.58 EUR 6.64 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.01 USD 0.00 USD 0.1 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,154.92 USD -27.88 USD -0.67 %
News
Haferpreis
4.18 USD -0.05 USD -1.07 %
News
Heizölpreis
131.03 USD 1.59 USD 1.22 %
News
Holzpreis
540.00 USD 2.50 USD 0.47 %
News
Kaffeepreis
2.91 USD 0.01 USD 0.43 %
News
Kakaopreis
4,017.00 GBP -29.00 GBP -0.72 %
News
Kohlepreis
142.95 USD 5.65 USD 4.12 %
News
Kupferpreis
14,474.35 USD -70.00 USD -0.48 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.02 USD 0.78 %
News
Mageres Schwein Preis
0.79 USD -0.01 USD -0.94 %
News
Maispreis
5.01 USD -0.21 USD -3.98 %
News
Mastrindpreis
3.36 USD 0.03 USD 0.85 %
News
Milchpreis
14.92 USD -1.18 USD -7.33 %
News
Naphthapreis (European)
840.61 USD -0.79 USD -0.09 %
News
Nickelpreis
15,854.00 USD -195.00 USD -1.22 %
News
Ölpreis (Brent)
103.53 USD 0.94 USD 0.92 %
News
Ölpreis (WTI)
90.50 USD 1.12 USD 1.25 %
News
Orangensaftpreis
1.52 USD -0.02 USD -1.24 %
News
Palladiumpreis
1,208.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,424.00 MYR -10.00 MYR -0.23 %
News
Platinpreis
1,716.50 USD 31.50 USD 1.87 %
News
Rapspreis
546.75 EUR 9.50 EUR 1.77 %
News
Reispreis
16.11 USD -0.32 USD -1.92 %
News
Silberpreis
60.34 USD -1.13 USD -1.84 %
News
Sojabohnenmehlpreis
356.10 USD -4.00 USD -1.11 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenpreis
12.94 USD -0.04 USD -0.29 %
News
Super Benzin
2.27 EUR -0.02 EUR -0.83 %
News
Weizenpreis
236.75 EUR 3.00 EUR 1.28 %
News
Zinkpreis
3,976.85 USD 21.00 USD 0.53 %
News
Zinnpreis
53,944.00 USD 195.50 USD 0.36 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.07 %
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.154,44 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -0,68 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.182,80 US-Dollar stand.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Silberpreis -1,90 Prozent niedriger bei 60,30 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 61,47 US-Dollar.

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.711,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,57 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.685,00 US-Dollar).

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -0,08 Prozent auf 1.207,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.208,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 20:30 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 0,89 Prozent auf 103,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 102,59 US-Dollar an der Tafel.

Nach 89,38 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Mittwochabend um 1,59 Prozent auf 90,80 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Baumwolle nach. Für den Baumwolle geht es nach 0,75 US-Dollar am Vortag auf 0,75 US-Dollar nach unten (--0,45 Prozent).

Zudem gibt der Haferpreis am Mittwochabend nach. Um -1,07 Prozent auf 4,18 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Haferpreis bei 4,23 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,43 Prozent auf 2,91 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Lebendrindpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,17 US-Dollar) geht es um 0,78 Prozent auf 2,19 US-Dollar nach oben.

Zudem fällt der Maispreis. Um -3,98 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,01 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 5,22 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Mastrindpreis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mastrindpreis um 0,85 Prozent auf 3,36 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,34 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Orangensaftpreis um -1,24 Prozent auf 1,52 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Orangensaftpreis bei 1,54 US-Dollar.

Nach 12,98 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Mittwochabend um -0,29 Prozent auf 12,94 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -1,11 Prozent auf 356,10 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 360,10 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Sojabohnenölpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 0,68 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -1,07 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,83 Prozent auf 3,04 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,94 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,79 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Milchpreis Verluste. Um 20:18 Uhr fällt der Milchpreis um -7,58 Prozent auf 14,88 US-Dollar. Am Vortag standen noch 16,10 US-Dollar an der Tafel.

Nach 129,44 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochabend um 1,22 Prozent auf 131,03 US-Dollar gestiegen.

Mit dem Reispreis geht es indes nach unten. Der Reispreis gibt -1,92 Prozent auf 16,11 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 16,43 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit geht es für den Holzpreis nordwärts. Um 20:29 Uhr steht ein Plus von 0,37 Prozent auf 539,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Holzpreis-Kurs noch bei 537,50 US-Dollar.

Nach 68,95 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Mittwochabend um 6,64 Prozent auf 73,53 Euro gestiegen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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