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Aktuelle Rohstoffpreise

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,146.90 USD 28.90 USD 0.93 %
News
Baumwolle
0.76 USD -0.01 USD -1.52 %
News
Bleipreis
1,837.35 USD 8.00 USD 0.44 %
News
Dieselpreis Benzin
2.24 EUR -0.01 EUR -0.27 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.40 EUR 3.60 EUR 2.58 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.60 EUR 3.30 EUR 4.38 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.21 USD 0.09 USD 2.92 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,110.48 USD -53.87 USD -1.29 %
News
Haferpreis
4.28 USD -0.03 USD -0.7 %
News
Heizölpreis
122.31 USD 1.59 USD 1.31 %
News
Holzpreis
520.50 USD -4.50 USD -0.86 %
News
Kaffeepreis
2.93 USD -0.12 USD -3.86 %
News
Kakaopreis
4,174.00 GBP -57.00 GBP -1.35 %
News
Kohlepreis
143.70 USD -0.95 USD -0.66 %
News
Kupferpreis
14,502.35 USD 73.50 USD 0.51 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.00 USD 0.19 %
News
Mageres Schwein Preis
0.77 USD -0.01 USD -1.12 %
News
Maispreis
5.02 USD -0.06 USD -1.18 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD -0.02 USD -0.66 %
News
Milchpreis
15.09 USD 0.04 USD 0.27 %
News
Naphthapreis (European)
860.91 USD 9.97 USD 1.17 %
News
Nickelpreis
15,529.00 USD 60.00 USD 0.39 %
News
Ölpreis (Brent)
100.20 USD -0.38 USD -0.38 %
News
Ölpreis (WTI)
88.45 USD -0.99 USD -1.11 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD -0.04 USD -2.5 %
News
Palladiumpreis
1,125.50 USD -50.00 USD -4.25 %
News
Palmölpreis
4,310.00 MYR -30.00 MYR -0.69 %
News
Platinpreis
1,639.50 USD -66.00 USD -3.87 %
News
Rapspreis
522.50 EUR -12.75 EUR -2.38 %
News
Reispreis
16.80 USD 0.46 USD 2.78 %
News
Silberpreis
59.86 USD -1.85 USD -3 %
News
Sojabohnenmehlpreis
365.90 USD 12.50 USD 3.54 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD -0.02 USD -3.1 %
News
Sojabohnenpreis
12.96 USD -0.07 USD -0.56 %
News
Super Benzin
2.14 EUR 0.00 EUR -0.14 %
News
Weizenpreis
248.00 EUR 3.00 EUR 1.22 %
News
Zinkpreis
3,801.75 USD 27.90 USD 0.74 %
News
Zinnpreis
54,249.00 USD 50.00 USD 0.09 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.05 %
News

Der Goldpreis liegt am Abend bei 4.108,97 US-Dollar. So fiel der Goldpreis um 20:40 Uhr um -1,33 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.164,35 US-Dollar stand.

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Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -3,10 Prozent auf 59,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 61,71 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -4,02 Prozent auf 1.637,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.705,50 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.175,50 US-Dollar am Vortag auf 1.124,50 US-Dollar nach unten (--4,34 Prozent).

Zudem fällt der Ölpreis (Brent). Um -0,34 Prozent reduziert sich der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf 100,24 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (Brent) am Vortag noch bei 100,58 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -1,17 Prozent auf 88,39 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 89,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 20:23 Uhr gibt der Baumwolle um -1,52 Prozent auf 0,76 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,77 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Haferpreis um -0,70 Prozent auf 4,28 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,31 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit Verlusten. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis -3,86 Prozent niedriger bei 2,93 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,04 US-Dollar.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,21 US-Dollar am Vortag auf 2,22 US-Dollar nach oben (+0,19Prozent).

Zudem fällt der Maispreis. Um -1,18 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 5,02 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 5,08 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,66 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,41 US-Dollar).

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,50 US-Dollar am Vortag auf 1,47 US-Dollar nach unten (--2,50 Prozent).

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,56 Prozent auf 12,96 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 13,03 US-Dollar.

Nach 353,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um 3,54 Prozent auf 365,90 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -3,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar).

Nach 0,21 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Mittwochabend um 0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar gestiegen.

Nach 3,11 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Mittwochabend um 3,02 Prozent auf 3,21 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Mageres Schwein Preis Verluste. Um 20:05 Uhr fällt der Mageres Schwein Preis um -1,12 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,78 US-Dollar an der Tafel.

Indes gewinnt der Milchpreis hinzu. Für den Milchpreis geht es nach 15,05 US-Dollar am Vortag auf 15,09 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 122,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vortag (120,73 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Reispreis um 2,78 Prozent auf 16,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 16,35 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,86 Prozent auf 520,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 525,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 20:06 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 4,38 Prozent stärker bei 78,60 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 75,30 Euro.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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