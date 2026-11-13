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Angespannte Energiemärkte

Ölpreis und Gas: Warum Energie auch 2027 teuer bleiben dürfte

Ölpreis und Gas: Warum Energie auch 2027 teuer bleiben dürfte

IEA-Chef Birol sieht 2027 keinen Weg zurück zum Vorkriegsniveau, doch der Ölpreis ist seit Ende Oktober deutlich gefallen: Was gilt für Anleger?

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  • Diesel und Gas bleiben die Engpässe der Energiemärkte
  • Europa geht mit dünnen Gasspeichern in den Winter
  • Comeback der Kernenergie zeichnet sich ab
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Die Energiemärkte kehren auch 2027 nicht auf das Niveau vor dem Iran-Krieg zurück. Das prognostizierte Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur (IEA), Ende Oktober auf der Singapore International Energy Week. Für Anleger heißt das: Öl, Diesel und Gas bleiben Themen, bei denen Angebotsstörungen die Preise treiben können.

Birol sieht keinen Weg zurück zum Vorkriegsniveau

Birol sagte, er sehe keinen glaubwürdigen Weg, auf dem die Märkte im Jahr 2027 dorthin zurückkehrten, wo sie vor Beginn des Krieges standen. Der Krieg begann am 28. Februar mit US-israelischen Luftangriffen auf den Iran. Die IEA bezeichnet die Lage als größte Angebotsstörung in der Geschichte des globalen Ölmarkts. 2025 liefen rund 25 Prozent des weltweiten Seehandels mit Öl durch die Straße von Hormus.

Vor dem Krieg war für 2026 ein Überschuss am Ölmarkt prognostiziert worden. Stattdessen verengte sich der Markt, und Ölbenchmarks sowie Raffinerieprodukte verteuerten sich. Eine konkrete Ölpreisprognose lehnte Birol ab. Er rief Regierungen und Unternehmen auf, die Energiesicherheit zur obersten Priorität zu machen.

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Diesel und Gas sind die Engpässe

Am deutlichsten zeigt sich die Anspannung bei Diesel. Die IEA erwartet laut ihrem Oil Market Report vom Oktober, dass die Gasöl- und Dieselbilanz weit bis in 2027 angespannt bleibt. Auch Morgan Stanley rechnet damit, dass die globalen Kraftstoffmärkte mindestens bis Mitte 2027 angespannt bleiben, weil verschobene Raffineriewartungen im zweiten Quartal 2027 anstehen.

Beim Gas verweist die IEA in ihrem Bericht vom 3. November auf ein um 3 Prozent sinkendes LNG-Angebot 2026. Die EU-Speicher starten mit dem niedrigsten Stand seit 2013 in die Heizsaison 2026/2027. Birol warnte zudem, Europa stehe vor einem schwierigen Winter, weil es weniger Gas aus Russland importiere und der Krieg die Exporte aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten begrenze.

Für Anleger bedeutet das: Die Engpässe sitzen bei Produkten und Flüssiggas, nicht allein beim Rohöl.

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Politik reagiert mit Reserven und Kernenergie

Deutschland richtet deshalb laut Bundeswirtschaftsministerium eine staatliche Krisen-Gasreserve von 24 Terawattstunden ein, finanziert über Umlagen. Haushalte müssten mit höheren Gaspreisen rechnen.

Langfristig erwartet Birol wegen der Krise ein starkes Comeback der Kernenergie. Laut IEA sind weltweit Kernkraftwerke mit 90 Gigawatt im Bau, der höchste Wert seit vier Jahrzehnten.

Damit verschiebt sich die Frage für Anleger von der Tagesbewegung zur Struktur: Sicherheit der Versorgung wird politisch priorisiert, was Reserven, Speicher und Kernenergie ins Zentrum rückt.

Beobachtungspunkt bleibt die Lage in den Iran-Gesprächen sowie der Füllstand der europäischen Gasspeicher im Verlauf des Winters.

Thomas Zoller, Redaktion Finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: panbazil / Shutterstock.com, marketlan / Shutterstock.com

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