Darum ziehen die Ölpreise weiter an

Auf Hoch seit November

Am Ölmarkt sorgt die jüngste Angebotsverknappung weiter für hohe Preise.

In den ersten Handelsstunden der Woche zog der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November im Vergleich zum Freitagschluss um bis zu 72 Cent auf 94,65 Dollar an. Die Kosten für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterten am Montagmorgen um bis zu 82 Cent auf 91,59 Dollar.

Die Ölpreise haben in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten deutlich zugelegt. So hatte ein Fass der Sorte Brent Ende Juni lediglich noch etwas mehr als 70 Dollar gekostet. Vergangene Woche hatte der Auftrieb bei den Ölpreisen nach der Ankündigung großer Förderländer wie Saudi-Arabien und Russland, ihre Lieferungen knapp halten zu wollen, an Fahrt aufgenommen.

Neben dem Ölkartell OPEC rechnet auch die Internationale Energieagentur (IEA) mit einem zu geringen Ölangebot im Jahresverlauf.

