BaFin News: Nowea Energy Inc.: Hinreichend begründeter Verdacht für fehlenden Prospekt

FRANKFURT (BaFin) -

Die BaFin hat den hinreichend begründeten Verdacht, dass die Nowea Energy Inc., laut eigenen Angaben mit Sitz in 4650 WEDEKIND ROAD, SUITE 2, SPARKS NV 89431, in Deutschland Wertpapiere in Form von auf ihren Namen laufenden Stückaktien (ISIN: US67012L1089) ohne den erforderlichen Prospekt öffentlich anbietet.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Copyright: Bundesanstalt für Finanzdienstaufsicht / www.bafin.de - (04.11.2020)