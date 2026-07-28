BASF reduziert Beteiligung an Harbour Energy auf unter 25 Prozent
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DOW JONES--BASF hat seine Finanzbeteiligung am britischen Öl- und Gaskonzern Harbour Energy seit März von mehr als 41 auf unter 25 Prozent reduziert. BASF-Vorstandschef Markus Kamieth sagte bei einer Analystenkonferenz zu den Halbjahreszahlen, bei zwei größeren Transaktionen sowie einer Reihe kleinerer Aktienverkäufe am Markt seien mehr als 800 Millionen Euro erlöst worden.
Die Restbeteiligung habe noch einen Wert von rund 1 Milliarde Euro, sagte Kamieth und bestätigte das Ziel, auch diese Aktien "unter Berücksichtigung der Wertentwicklung" verkaufen zu wollen.
BASF hatte die Beteiligung an Harbour Energy 2024 erworben. Damals übernahm das britische Unternehmen in einem 11-Milliarden-Dollar-Deal die Upstream-Aktivitäten des Öl- und Gasproduzenten Wintershall Dea, die BASF ursprünglich bei einem IPO an der Börse platzieren wollte, was jedoch an den seinerzeit herrschenden Marktbedingungen scheiterte.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 02:50 ET (06:50 GMT)
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