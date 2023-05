Belgischer Premier fordert Comeback für Atomenergie

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Belgiens Premierminister Alexander De Croo hat sich für ein Comeback der Atomenergie stark gemacht. Atomenergie sei eine "verlässliche und kohlenstofffreie" Grundlast bei der Energieversorgung und gehöre zur Zukunft Europas, wie er auf einer Konferenz in Berlin in Anwesenheit von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte. De Croo warnte zudem vor einem Verlust der Industrie in Europa. Europa benötige die Industrie, weil sie Lösungsansätze für den Klimawandel generiere, wie De Croo auf dem Wirtschaftstag des Wirtschaftsrates der CDU erklärte.

"Es wäre ein Drama, wenn die Industrieproduktion sich von Europa weg verlagern würde hin an andere Orte der Welt. Dies wäre die eigentliche Gefahr in unserem Kampf gegen den Klimawandel", warnte De Croo in seiner in englischen Sprache gehaltenen Rede.

Er appellierte zudem an Europa, sich stärker von einem Verbotssystem zu lösen und wie die USA mehr mit Anreizen zu arbeiten, um klimafreundliches Handeln zu belohnen.

Mit Blick auf den zögerlichen Ausbau der erneuerbaren Energien forderte er außerdem, den Hauptfokus weniger auf die Innovation als vielmehr auf die industrielle Umsetzung zu setzen. Beim Ausbau von Windenergieanlagen auf See sehe man etwa Innovationen, aber diese Fortschritte seien marginal und könnten in ihrem Emissionseffekt überkompensiert werden durch einen schnelleren Bau der Windkraftanlagen.

De Croo mahnte angesichts der Fülle an Vorhaben in Europa, im Kampf gegen den Klimawandel und der industriellen Transformation bei gesetzlichen Vorhaben auf eine stärkere Fokussierung zu setzen.

"Wenn wir die Menschen mit Regeln und Vorschriften überfordern, riskieren wir, dass wir die Unterstützung der Bürger für die grüne Agenda verlieren", warnte De Croo. Man habe die Menschen von der Bedeutung des Kampfs gegen den Klimawandel überzeugt. Man dürfe nun nicht den Schwung, den man aufgebaute hat, verlieren, indem man den Menschen Herausforderungen aufbürdet, die nicht so lebensbedrohlich seien wie der Klimawandel.