Bericht: Frachter könnte nach Einschätzung von Küstenwache sinken

LONDON (dpa-AFX) - Das vor der britischen Küste mit einem Tanker kollidierte und in Brand geratene Frachtschiff "Solong" könnte nach Einschätzung der Küstenwache sinken. Das meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf den zuständigen Unterstaatssekretär Mike Kane.

Wer­bung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Das weiterhin brennende Schiff drifte derzeit Richtung Süden, sagte Kane demnach bei einer Unterrichtung der Abgeordneten im britischen Unterhaus. "Modellrechnungen legen nahe, dass die "Solong", falls sie weiterhin schwimmt, in den nächsten Stunden nicht auf Land zutreiben wird", so Kane. Er fügte aber hinzu, die Küstenwache schätze es als unwahrscheinlich ein, "dass das Schiff schwimmfähig bleibt". Schlepperboote seien in der Nähe, um sicherzustellen, dass die "Solong" von der Küste entfernt bleibe.

Kein Natriumcyanid an Bord

Die Reederei des Containerschiffs dementierte unterdessen Berichte, wonach die "Solong" mehrere Behälter mit Natriumcyanid geladen hatte. Natriumcyanid ist eine giftige Substanz, die das Ökosystem belasten kann. Die Container seien jedoch leer gewesen, hieß es in einer Mitteilung des in Hamburg ansässigen Unternehmens Ernst Russ.

Sollte der Frachter nahe Land untergehen oder auf Grund laufen, wird aber befürchtet, dass Diesel im Tank des Schiffs die Küste verpesten könnte. Die "Solong" war am Montagfrüh in der Nähe der Mündung des Flusses Humber mit dem vor Anker liegenden Tanker "Stena Immaculate" zusammengestoßen. Beide Schiffe waren daraufhin in Brand geraten./cmy/DP/jha