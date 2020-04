Darum setzen sich sie Marktturbulenzen beim Ölpreis fort

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Die amerikanische Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juni kostete am Dienstag im Tief 11,59 US-Dollar. Zuletzt lag der Preis bei 15,45 Dollar, das waren immer noch 5,97 Dollar weniger als am Vortag. Am Montag war der Preis für WTI zur Mai-Lieferung massiv in den negativen Bereich gefallen. Als Auslöser gilt ein giftiges Gemisch aus einer stark fallenden Nachfrage wegen der Corona-Krise und einem viel zu hohen Angebot.

Die Nordseesorte Brent kostete am Dienstag im Tief 18,10 Dollar. Zuletzt stand der Preis bei 20,68 Dollar. Das waren 5,45 Dollar weniger als am Vortag.

Der Ausnahmezustand am Ölmarkt zeigt vor allem, wie stark Angebot und Nachfrage derzeit auseinanderklaffen. Die Corona-Pandemie legt viele Volkswirtschaften lahm - der Bedarf an dem Rohstoff sinkt dadurch massiv. Zugleich ist das Angebot trotz angekündigter Förderkürzungen seitens großer Ölnationen nach wie vor viel zu hoch.

Hinzu kommt, dass die Lagerkapazitäten knapp und teils erschöpft sind. In Cushing, dem Auslieferungsort für US-Rohöl, sind noch freie Lagerbestände in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen. Am Dienstag hieß es vom größten privaten Anbieter von Öllagerraum, dem in Rotterdam ansässigen Unternehmen Royal Vopak, seine Lagerkapazität sei nahezu erschöpft.

Einige Experten verweisen jedoch auch auf die Möglichkeit von Handelspannen oder Marktmanipulationen. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank sprach von einem ausgedünnten Handel am Montagabend. Auch sei der Handel anfällig für Manipulationen, weil die meisten Händler ihren Kunden bei negativen Ölpreisen wahrscheinlich keinen Handel gewähren könnten. "Man darf gespannt sein, ob die Börse den Handelsverlauf im Nachhinein revidiert", erklärte der Experte.

