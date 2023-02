Bundesnetzagentur: Keine Entwarnung bei Gas für nächsten Winter

BERLIN (Dow Jones)--Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, sieht den Grund für den aktuell hohen Stand der Gasspeicherbefüllung von über 72 Prozent beim milden Winter und gibt keine Entwarnung für den kommenden Winter. Für diese Saison sei mit keiner Gasmangellage mehr zu rechen. Für den kommenden Winter 2023/24 seien die Temperaturen und die Einsparungen ausschlaggebend. Überkapazitäten von Gas wegen des Zubaus von Flüssiggas-Terminals sieht Müller nicht, denn Deutschland müsse für kalte Winter Vorsorge halten und habe zudem eine "ausgesprochene" Transitfunktion für Europa wahrzunehmen.

Aktuell seien Deutschlands Gasspeicher mit rund 72,5 Prozent gefüllt. Damit seien sie "doppelt so gut gefüllt" wie zum gleichen Zeitpunkt im vergangenen Winter, wo der Speicherstand bei 33 Prozent lag.

"Wir sind auch insgesamt europaweit mit guten Speichern in den Winter reingegangen. Viel sieht danach aus, dass wir wirklich mit bemerkenswert gut gefüllten Speicherständen diesen Winter verlassen können", sagte Müller in einer Diskussionsrunde des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW zur Energieversorgung in Krisenzeiten.

2022 gab es mehr Gas als 2021

So hätten höhere Gaslieferungen aus Norwegen, Belgien, den Niederlanden und zuletzt Frankreich dazu beigetragen, dass Deutschland 2022 trotz des Rückgangs an russischen Gaslieferungen mit 948 Terrawattstunden mehr Gas zur Verfügung gehabt hatte als im Jahr 2021, wo 902 Terrawattstunden zur Verfügung standen. Neben diesen zusätzlichen Lieferungen hätte auch der milde Winter zu den hohen Speicherständen beigetragen. "Wenn wir den wieder erleben, dann bin ich wieder optimistisch" so Müller mit Blick auf den kommenden Winter. "Aber sobald er durchschnittlich oder wieder kälter wäre,..., dann sieht das sofort anders aus."

Neben dem Wetter müsse man zudem abwarten, wie hoch die Bereitschaft zum erneuten Einsparen von Gas in den privaten Haushalten und bei Unternehmen liegen wird. Dort könnte es zu Ermüdungseffekten oder zu Nachholeffekten kommen. Auch gebe es Risikofaktoren, wie etwa die kritische Infrastruktur. "Das sind die Dinge, weshalb ich jetzt noch nicht von Optimismus für 23/24 reden möchte", so Müller. Mit Blick auf die Versorgung mit Flüssiggas (LNG) sagte Müller, dass Deutschland bis Ende des Jahres sechs LNG-Terminals zur Verfügung stehen dürften.

"Ich kann diese Diskussion über Überkapazitäten nicht nachvollziehen", sagte Müller. Deutschland habe eine Transitfunktion und müsse letztendlich auch kalte Winter bestehen können. Daher seien Reserven nötig.

