Ölpreise weiterhin im Aufwind - die Gründe

Chinas Konjunkturmaßnahmen

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre Vortagesgewinne ausgebaut.

Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober 85,74 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 34 Cent auf 81,50 Dollar.

Werbung

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt informieren 5

Auftrieb erhielten die Erdölpreise von Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am Dienstagabend einen kräftigen Rückgang der landesweiten Ölvorräte. Am Mittwochnachmittag gibt die Regierung ihre wöchentlichen Bestandszahlen bekannt. Die Daten führen am Rohölmarkt häufig zu Preisausschlägen.

Für Auftrieb der Ölpreise sorgt auch, dass sich die chinesische Regierung zunehmend gegen die heimische Konjunkturschwäche stemmt. Zurzeit werden quasi im Tagesrhythmus neue Hilfen verkündet. China zählt mit den USA zu den weltgrößten Ölverbrauchsländern.

In den Vereinigten Staaten sorgt die Erwartung für Zuversicht, dass die US-Zentralbank Fed auf ein Ende ihrer geldpolitischen Straffung zusteuern könnte.

SINGAPUR (dpa-AFX)