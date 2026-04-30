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Rohstoffe im Fokus

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

03.05.26 20:43 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend | finanzen.net

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.513,14 USD 37,62 USD 1,08%
News
Baumwolle
0,81 USD USD -0,49%
News
Bleipreis
1.943,85 USD 6,75 USD 0,35%
News
Dieselpreis Benzin
2,08 EUR 0,02 EUR 0,87%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR 0,05 EUR 0,05%
News
Erdgaspreis - TTF
45,10 EUR -0,60 EUR -1,30%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,83 USD 0,05 USD 1,73%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.613,26 USD USD
News
Haferpreis
3,33 USD -0,01 USD -0,22%
News
Heizölpreis
103,82 USD -0,53 USD -0,51%
News
Holzpreis
573,00 USD 2,00 USD 0,35%
News
Kaffeepreis
3,02 USD 0,01 USD 0,20%
News
Kakaopreis
2.638,00 GBP 28,00 GBP 1,07%
News
Kohlepreis
107,45 USD -2,00 USD -1,83%
News
Kupferpreis
12.892,50 USD -122,90 USD -0,94%
News
Lebendrindpreis
2,53 USD -0,05 USD -2,12%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD -0,01 USD -0,67%
News
Maispreis
4,68 USD -0,01 USD -0,11%
News
Mastrindpreis
3,71 USD -0,02 USD -0,63%
News
Milchpreis
17,09 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
954,08 USD 17,85 USD 1,91%
News
Nickelpreis
19.180,00 USD -80,00 USD -0,42%
News
Ölpreis (Brent)
108,20 USD -1,00 USD -0,92%
News
Ölpreis (WTI)
101,68 USD -0,26 USD -0,26%
News
Orangensaftpreis
1,66 USD -0,01 USD -0,57%
News
Palladiumpreis
1.533,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.503,00 MYR 4,00 MYR 0,09%
News
Platinpreis
1.995,50 USD USD
News
Rapspreis
526,75 EUR -69,75 EUR -11,69%
News
Reispreis
10,80 USD -0,08 USD -0,74%
News
Silberpreis
75,42 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
320,60 USD -0,20 USD -0,06%
News
Sojabohnenölpreis
0,77 USD USD 0,29%
News
Sojabohnenpreis
11,93 USD 0,06 USD 0,46%
News
Super Benzin
1,99 EUR 0,02 EUR 1,02%
News
Weizenpreis
191,00 EUR -3,25 EUR -1,67%
News
Zinkpreis
3.348,00 USD -14,00 USD -0,42%
News
Zinnpreis
49.174,00 USD -374,50 USD -0,76%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,67%
News

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.613,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.613,26 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 75,42 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 75,42 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.995,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.995,50 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.533,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.533,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pete Saloutos / Shutterstock.com

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