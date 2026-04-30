Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend

Rohstoffe im Fokus

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.613,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.613,26 US-Dollar.

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In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Silberpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 75,42 US-Dollar lag, wird der Silberpreis um 20:15 Uhr auf 75,42 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.995,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.995,50 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Palladiumpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.533,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Palladiumpreis bei 1.533,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net