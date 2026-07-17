DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin55.934 +0,1%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Apple 865985 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BYD A0M4W9 PayPal A14R7U
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
Buffett-Aktie Sirius XM gewinnt seit Jahresbeginn rund 50 Prozent - das steckt dahinter Buffett-Aktie Sirius XM gewinnt seit Jahresbeginn rund 50 Prozent - das steckt dahinter
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rohstoffpreise aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

18.07.26 13:17 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.150,50 USD -34,50 USD -1,08%
News
Baumwolle
0,77 USD -0,01 USD -0,80%
News
Bleipreis
1.821,00 USD -6,50 USD -0,36%
News
Dieselpreis Benzin
2,14 EUR 0,09 EUR 4,24%
News
EEX Strompreis Phelix DE
110,55 EUR 1,31 EUR 1,20%
News
Erdgaspreis - TTF
57,80 EUR 4,15 EUR 7,74%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD 0,05 USD 1,85%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.010,56 USD USD
News
Haferpreis
3,41 USD -0,05 USD -1,30%
News
Heizölpreis
107,25 USD 0,79 USD 0,74%
News
Holzpreis
635,50 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
3,28 USD 0,07 USD 2,23%
News
Kakaopreis
4.096,00 GBP -3,00 GBP -0,07%
News
Kohlepreis
119,70 USD -0,10 USD -0,08%
News
Kupferpreis
13.373,50 USD -191,50 USD -1,41%
News
Lebendrindpreis
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
News
Mageres Schwein Preis
1,02 USD 0,01 USD 1,30%
News
Maispreis
4,46 USD 0,04 USD 0,91%
News
Mastrindpreis
3,46 USD -0,01 USD -0,19%
News
Milchpreis
15,74 USD -0,02 USD -0,13%
News
Naphthapreis (European)
733,64 USD 18,37 USD 2,57%
News
Nickelpreis
16.725,00 USD -425,00 USD -2,48%
News
Ölpreis (Brent)
88,10 USD 3,87 USD 4,59%
News
Ölpreis (WTI)
82,49 USD 3,54 USD 4,48%
News
Orangensaftpreis
1,38 USD 0,04 USD 3,29%
News
Palladiumpreis
1.250,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.529,00 MYR -8,00 MYR -0,18%
News
Platinpreis
1.596,00 USD USD
News
Rapspreis
536,25 EUR -4,75 EUR -0,88%
News
Reispreis
14,00 USD -0,02 USD -0,14%
News
Silberpreis
56,01 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
321,00 USD -1,90 USD -0,59%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD 0,02 USD 3,30%
News
Sojabohnenpreis
12,04 USD 0,09 USD 0,75%
News
Super Benzin
2,12 EUR 0,06 EUR 2,67%
News
Weizenpreis
228,75 EUR -2,75 EUR -1,19%
News
Zinkpreis
3.549,00 USD -42,00 USD -1,17%
News
Zinnpreis
52.045,00 USD -815,00 USD -1,54%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD 2,70%
News

Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.010,56 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis