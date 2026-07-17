Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag
18.07.26 13:17 Uhr
Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.150,50 USD -34,50 USD -1,08%
0,77 USD -0,01 USD -0,80%
1.821,00 USD -6,50 USD -0,36%
2,14 EUR 0,09 EUR 4,24%
110,55 EUR 1,31 EUR 1,20%
57,80 EUR 4,15 EUR 7,74%
2,91 USD 0,05 USD 1,85%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.010,56 USD USD
3,41 USD -0,05 USD -1,30%
107,25 USD 0,79 USD 0,74%
635,50 USD 1,00 USD 0,16%
3,28 USD 0,07 USD 2,23%
4.096,00 GBP -3,00 GBP -0,07%
119,70 USD -0,10 USD -0,08%
13.373,50 USD -191,50 USD -1,41%
2,27 USD -0,03 USD -1,42%
1,02 USD 0,01 USD 1,30%
4,46 USD 0,04 USD 0,91%
3,46 USD -0,01 USD -0,19%
15,74 USD -0,02 USD -0,13%
733,64 USD 18,37 USD 2,57%
16.725,00 USD -425,00 USD -2,48%
88,10 USD 3,87 USD 4,59%
82,49 USD 3,54 USD 4,48%
1,38 USD 0,04 USD 3,29%
1.250,00 USD USD
4.529,00 MYR -8,00 MYR -0,18%
1.596,00 USD USD
536,25 EUR -4,75 EUR -0,88%
14,00 USD -0,02 USD -0,14%
56,01 USD USD
321,00 USD -1,90 USD -0,59%
0,75 USD 0,02 USD 3,30%
12,04 USD 0,09 USD 0,75%
2,12 EUR 0,06 EUR 2,67%
228,75 EUR -2,75 EUR -1,19%
3.549,00 USD -42,00 USD -1,17%
52.045,00 USD -815,00 USD -1,54%
0,15 USD USD 2,70%
Kaum Bewegung lässt sich am Mittag beim Goldpreis erkennen. Um 13:13 Uhr tendierte der Preis bei 4.010,56 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
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Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com