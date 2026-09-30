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Aktuelle Rohstoffkurse

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,230.50 USD -21.50 USD -0.66 %
News
Baumwolle
0.75 USD -0.04 USD -4.97 %
News
Bleipreis
1,875.85 USD -9.30 USD -0.49 %
News
Dieselpreis Benzin
2.42 EUR -0.02 EUR -0.74 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
136.00 EUR -2.60 EUR -1.88 %
News
Erdgaspreis - TTF
68.95 EUR -4.38 EUR -5.97 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.04 USD 0.03 USD 0.9 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,184.74 USD 1.94 USD 0.05 %
News
Haferpreis
4.25 USD 0.02 USD 0.47 %
News
Heizölpreis
132.09 USD 2.64 USD 2.04 %
News
Holzpreis
537.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Kaffeepreis
2.98 USD 0.08 USD 2.9 %
News
Kakaopreis
4,049.00 GBP 3.00 GBP 0.07 %
News
Kohlepreis
141.00 USD 3.70 USD 2.69 %
News
Kupferpreis
14,474.35 USD -70.00 USD -0.48 %
News
Lebendrindpreis
2.17 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Mageres Schwein Preis
0.79 USD 0.01 USD 1.44 %
News
Maispreis
5.25 USD 0.03 USD 0.57 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD 0.02 USD 0.53 %
News
Milchpreis
14.88 USD -1.22 USD -7.58 %
News
Naphthapreis (European)
840.61 USD -0.79 USD -0.09 %
News
Nickelpreis
15,854.00 USD -195.00 USD -1.22 %
News
Ölpreis (Brent)
103.62 USD 1.03 USD 1 %
News
Ölpreis (WTI)
90.69 USD 1.31 USD 1.47 %
News
Orangensaftpreis
1.54 USD 0.05 USD 3.05 %
News
Palladiumpreis
1,221.00 USD 12.50 USD 1.03 %
News
Palmölpreis
4,434.00 MYR -32.00 MYR -0.72 %
News
Platinpreis
1,719.50 USD 34.50 USD 2.05 %
News
Rapspreis
546.75 EUR 9.50 EUR 1.77 %
News
Reispreis
16.38 USD -0.05 USD -0.3 %
News
Silberpreis
60.69 USD -0.78 USD -1.27 %
News
Sojabohnenmehlpreis
360.00 USD -0.10 USD -0.03 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD 0.00 USD 0.29 %
News
Sojabohnenpreis
13.04 USD 0.06 USD 0.48 %
News
Super Benzin
2.27 EUR -0.02 EUR -0.83 %
News
Weizenpreis
236.75 EUR 3.00 EUR 1.28 %
News
Zinkpreis
3,976.85 USD 21.00 USD 0.53 %
News
Zinnpreis
53,944.00 USD 195.50 USD 0.36 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -0.9 %
News

Der Goldpreis zeigt sich am Mittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 13:13 Uhr fiel der Goldpreis -0,06 Prozent auf 4.180,22 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 4.182,80 US-Dollar.

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Währenddessen zeigt sich der Silberpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (61,47 US-Dollar) geht es um -1,29 Prozent auf 60,68 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 2,08 Prozent auf 1.720,00 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Platinpreis-Kurs noch bei 1.685,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Zugewinne in Höhe von 0,83 Prozent auf 1.218,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.208,50 US-Dollar.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 13:01 Uhr auf. Es geht 0,99 Prozent auf 103,61 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 102,59 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 13:14 Uhr auf. Es geht 1,49 Prozent auf 90,71 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 89,38 US-Dollar stand.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,47 Prozent auf 4,25 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,23 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Kaffeepreis um 3,01 Prozent auf 2,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 2,89 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kakaopreis um 0,47 Prozent auf 4.065,00 Britische Pfund zu. Gestern war der Kakaopreis noch 4.046,00 Britische Pfund wert.

Indes gewinnt der Maispreis hinzu. Für den Maispreis geht es nach 5,22 US-Dollar am Vortag auf 5,26 US-Dollar nach oben (+0,67Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenpreis um 0,46 Prozent auf 13,04 US-Dollar. Am Vortag standen noch 12,98 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,18 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 12:38 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,84 Prozent niedriger bei 0,18 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,86 Prozent auf 3,04 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,01 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 2,04 Prozent auf 132,09 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 129,44 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:36 Uhr auf. Es geht 2,69 Prozent auf 141,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 137,30 US-Dollar stand.

Zudem bewegt sich der Holzpreis seitwärts. Um 13:00 Uhr wurde ein Preis von 537,50 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Holzpreis bei 537,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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