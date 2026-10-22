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Rohstoffe an der Börse

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,024.50 USD 20.78 USD 0.69 %
News
Baumwolle
0.81 USD -0.01 USD -0.73 %
News
Bleipreis
1,878.85 USD 28.00 USD 1.51 %
News
Dieselpreis Benzin
2.25 EUR -0.02 EUR -0.75 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.00 EUR 2.50 EUR 1.63 %
News
Erdgaspreis - TTF
88.14 EUR 1.10 EUR 1.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.78 USD -0.01 USD -0.5 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,083.28 USD -57.69 USD -1.39 %
News
Haferpreis
3.80 USD -0.01 USD -0.13 %
News
Heizölpreis
129.71 USD 3.96 USD 3.15 %
News
Holzpreis
520.00 USD -1.50 USD -0.29 %
News
Kaffeepreis
3.04 USD -0.12 USD -3.78 %
News
Kakaopreis
4,204.00 GBP -136.00 GBP -3.13 %
News
Kohlepreis
145.30 USD -0.20 USD -0.14 %
News
Kupferpreis
14,470.00 USD -69.15 USD -0.48 %
News
Lebendrindpreis
2.30 USD 0.01 USD 0.42 %
News
Mageres Schwein Preis
0.66 USD -0.01 USD -2.12 %
News
Maispreis
4.65 USD 0.02 USD 0.32 %
News
Mastrindpreis
3.48 USD 0.02 USD 0.56 %
News
Milchpreis
15.23 USD -0.08 USD -0.52 %
News
Naphthapreis (European)
906.04 USD -3.43 USD -0.38 %
News
Nickelpreis
15,826.50 USD 477.50 USD 3.11 %
News
Ölpreis (Brent)
112.00 USD 3.18 USD 2.92 %
News
Ölpreis (WTI)
99.31 USD 2.16 USD 2.22 %
News
Orangensaftpreis
1.43 USD 0.00 USD -0.14 %
News
Palladiumpreis
1,061.50 USD -29.50 USD -2.7 %
News
Palmölpreis
4,551.00 MYR 28.00 MYR 0.62 %
News
Platinpreis
1,587.50 USD -45.50 USD -2.79 %
News
Rapspreis
487.25 EUR -7.00 EUR -1.42 %
News
Reispreis
17.29 USD -0.02 USD -0.09 %
News
Silberpreis
55.85 USD -2.15 USD -3.71 %
News
Sojabohnenmehlpreis
348.20 USD -0.10 USD -0.03 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.00 USD 0.33 %
News
Sojabohnenpreis
12.48 USD 0.02 USD 0.18 %
News
Super Benzin
2.09 EUR -0.04 EUR -1.69 %
News
Weizenpreis
232.75 EUR -8.75 EUR -3.62 %
News
Zinkpreis
3,770.85 USD 35.00 USD 0.94 %
News
Zinnpreis
51,548.50 USD 350.00 USD 0.68 %
News
Zuckerpreis
0.20 USD 0.00 USD -0.34 %
News

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,61 Prozent auf 4.074,32 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.140,97 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -3,83 Prozent auf 55,78 US-Dollar, nach 58,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -2,91 Prozent auf 1.585,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.633,00 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,44 Prozent auf 1.053,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.091,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,81 Prozent auf 111,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 108,82 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,78 Prozent auf 98,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 97,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Baumwolle um -1,00 Prozent auf 0,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 12:00 Uhr ab. Es geht -0,13 Prozent auf 3,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,81 US-Dollar stand.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,16 US-Dollar am Vortag auf 3,10 US-Dollar nach unten (--1,91 Prozent).

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -2,63 Prozent auf 4.226,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.340,00 Britische Pfund.

Nach 4,63 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um 0,11 Prozent auf 4,64 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,06 Prozent auf 12,46 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,45 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 346,50 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 348,30 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,39 Prozent auf 0,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,66 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,50 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 2,78 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,79 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 125,75 US-Dollar am Vortag auf 129,18 US-Dollar nach oben (+2,73Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: aslysun / Shutterstock.com

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