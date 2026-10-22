Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Mittag

Rohstoffe an der Börse

22.10.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ging um 13:13 Uhr um -1,61 Prozent auf 4.074,32 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.140,97 US-Dollar.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -3,83 Prozent auf 55,78 US-Dollar, nach 58,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Platinpreis um -2,91 Prozent auf 1.585,50 US-Dollar. Gestern stand der Platinpreis noch bei 1.633,00 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -3,44 Prozent auf 1.053,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.091,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Inzwischen steigt der Ölpreis (Brent) um 2,81 Prozent auf 111,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 108,82 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,78 Prozent auf 98,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 97,15 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Baumwolle im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Baumwolle um -1,00 Prozent auf 0,81 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,82 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Haferpreis um 12:00 Uhr ab. Es geht -0,13 Prozent auf 3,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,81 US-Dollar stand.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,16 US-Dollar am Vortag auf 3,10 US-Dollar nach unten (--1,91 Prozent).

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -2,63 Prozent auf 4.226,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.340,00 Britische Pfund.

Nach 4,63 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagmittag um 0,11 Prozent auf 4,64 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 0,06 Prozent auf 12,46 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 12,45 US-Dollar wert.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -0,52 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:03 Uhr auf 346,50 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 348,30 US-Dollar lag.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,39 Prozent auf 0,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,66 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,20 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,05 Prozent.

Zudem fällt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um -0,50 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 2,78 US-Dollar, nachdem der Erdgaspreis - Natural Gas am Vortag noch bei 2,79 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 125,75 US-Dollar am Vortag auf 129,18 US-Dollar nach oben (+2,73Prozent).

Redaktion finanzen.net