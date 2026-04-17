Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
18.04.26 10:13 Uhr
So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.
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Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.597,12 USD -54,98 USD -1,51%
0,77 USD 0,02 USD 2,25%
1.949,00 USD 31,50 USD 1,64%
2,18 EUR -0,02 EUR -0,77%
93,05 EUR -2,07 EUR -2,18%
38,97 EUR -3,37 EUR -7,95%
2,67 USD 0,03 USD 1,02%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.834,00 USD USD
3,29 USD -0,17 USD -4,84%
89,82 USD -11,36 USD -11,23%
582,00 USD -1,00 USD -0,17%
2,89 USD -0,07 USD -2,41%
2.392,00 GBP -104,00 GBP -4,17%
101,90 USD -1,05 USD -1,02%
13.149,00 USD -31,00 USD -0,24%
2,50 USD -0,01 USD -0,22%
0,93 USD -0,01 USD -0,90%
4,48 USD -0,01 USD -0,11%
3,71 USD -0,02 USD -0,58%
16,85 USD -0,01 USD -0,06%
874,44 USD -40,99 USD -4,48%
18.380,00 USD 310,00 USD 1,72%
90,38 USD -7,83 USD -7,97%
83,85 USD -10,84 USD -11,45%
1,86 USD 0,10 USD 5,68%
1.564,00 USD USD
4.386,00 MYR -57,00 MYR -1,28%
2.106,50 USD USD
517,50 EUR 13,75 EUR 2,73%
11,10 USD 0,27 USD 2,45%
80,98 USD USD
331,60 USD -1,10 USD -0,33%
0,68 USD -0,01 USD -1,82%
11,66 USD 0,02 USD 0,17%
2,06 EUR -0,00 EUR -0,05%
194,25 EUR -0,25 EUR -0,13%
3.439,00 USD 24,00 USD 0,70%
49.675,00 USD -25,00 USD -0,05%
0,13 USD USD -2,56%
Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 4.834,00 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
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Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com