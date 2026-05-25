Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Rohstoffpreise aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Im Minus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,86 Prozent schwächer bei 4.532,05 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.571,17 US-Dollar.

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Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Silberpreis -2,23 Prozent niedriger bei 76,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 78,10 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,24 Prozent auf 1.950,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.975,00 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,82 Prozent auf 1.377,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.403,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 2,71 Prozent auf 98,91 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 96,30 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -4,15 Prozent auf 92,59 US-Dollar, nach 96,60 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 1,38 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,77 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,23 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 4,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,63 Prozent auf 11,89 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,97 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,30 Prozent auf 330,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -1,23 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar) geht es um 1,75 Prozent auf 2,96 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -2,57 Prozent auf 100,12 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 102,76 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,32 Prozent auf 111,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 110,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net