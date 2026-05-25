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Rohstoffpreise aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

26.05.26 10:13 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.653,45 USD 12,80 USD 0,35%
News
Baumwolle
0,78 USD 0,01 USD 1,40%
News
Bleipreis
2.005,50 USD 9,65 USD 0,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,94 EUR -0,00 EUR -0,21%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,75 EUR 0,65 EUR 0,67%
News
Erdgaspreis - TTF
48,34 EUR -1,02 EUR -2,06%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,96 USD 0,06 USD 1,89%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.522,40 USD -48,77 USD -1,07%
News
Haferpreis
3,71 USD 0,05 USD 1,23%
News
Heizölpreis
99,86 USD -2,91 USD -2,83%
News
Holzpreis
585,50 USD 1,50 USD 0,26%
News
Kaffeepreis
2,69 USD -0,02 USD -0,79%
News
Kakaopreis
2.860,00 GBP GBP
News
Kohlepreis
111,10 USD 0,35 USD 0,32%
News
Kupferpreis
13.544,00 USD 117,15 USD 0,87%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD USD 0,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,76%
News
Maispreis
4,62 USD -0,02 USD -0,38%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,19 USD -5,13%
News
Milchpreis
16,93 USD 0,01 USD 0,06%
News
Naphthapreis (European)
889,98 USD 3,86 USD 0,44%
News
Nickelpreis
18.550,00 USD 13,50 USD 0,07%
News
Ölpreis (Brent)
99,30 USD 3,00 USD 3,12%
News
Ölpreis (WTI)
92,86 USD -3,74 USD -3,87%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD USD 0,12%
News
Palladiumpreis
1.377,50 USD -25,50 USD -1,82%
News
Palmölpreis
4.408,00 MYR -20,00 MYR -0,45%
News
Platinpreis
1.950,00 USD -25,00 USD -1,27%
News
Rapspreis
515,25 EUR -12,00 EUR -2,28%
News
Reispreis
12,96 USD -0,05 USD -0,35%
News
Silberpreis
76,17 USD -1,93 USD -2,47%
News
Sojabohnenmehlpreis
331,00 USD -0,90 USD -0,27%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD 0,16%
News
Sojabohnenpreis
11,89 USD -0,08 USD -0,67%
News
Super Benzin
1,97 EUR -0,00 EUR -0,10%
News
Weizenpreis
212,25 EUR -2,75 EUR -1,28%
News
Zinkpreis
3.544,25 USD 17,10 USD 0,48%
News
Zinnpreis
53.898,50 USD 1.122,50 USD 2,13%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -1,50%
News

Im Minus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,86 Prozent schwächer bei 4.532,05 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.571,17 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 10:11 Uhr notiert der Silberpreis -2,23 Prozent niedriger bei 76,36 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 78,10 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,24 Prozent auf 1.950,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.975,00 US-Dollar.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,82 Prozent auf 1.377,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.403,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 2,71 Prozent auf 98,91 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 96,30 US-Dollar wert.

Derweil geht es für den Ölpreis (WTI) südwärts. Der Ölpreis (WTI) sinkt -4,15 Prozent auf 92,59 US-Dollar, nach 96,60 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Baumwolle um 1,38 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,77 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,71 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,66 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,23 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Maispreis Abschläge in Höhe von -0,43 Prozent auf 4,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenpreis um -0,63 Prozent auf 11,89 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenpreis bei 11,97 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,30 Prozent auf 330,90 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 331,90 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Dienstagvormittag hinzu. Um 0,22 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Daneben sinkt der Zuckerpreis um -1,23 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Plus. Im Vergleich zum Vortag (2,91 US-Dollar) geht es um 1,75 Prozent auf 2,96 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -2,57 Prozent auf 100,12 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 102,76 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kohlepreis um 0,32 Prozent auf 111,10 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kohlepreis bei 110,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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