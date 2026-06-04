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Rohstoffkurse aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

05.06.26 10:13 Uhr
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.668,67 USD -59,16 USD -1,59%
News
Baumwolle
0,74 USD -0,01 USD -1,71%
News
Bleipreis
2.014,15 USD -20,00 USD -0,98%
News
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR 0,02 EUR 0,91%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,21 EUR -1,39 EUR -1,38%
News
Erdgaspreis - TTF
48,50 EUR -0,02 EUR -0,03%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,33 USD USD -0,12%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.463,70 USD -11,75 USD -0,26%
News
Haferpreis
3,22 USD 0,03 USD 0,94%
News
Heizölpreis
96,42 USD -0,53 USD -0,54%
News
Holzpreis
606,50 USD 9,00 USD 1,51%
News
Kaffeepreis
2,48 USD USD 0,18%
News
Kakaopreis
3.000,00 GBP -91,00 GBP -2,94%
News
Kohlepreis
137,00 USD 2,80 USD 2,09%
News
Kupferpreis
13.871,65 USD -48,50 USD -0,35%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD 0,03 USD 1,03%
News
Mageres Schwein Preis
0,95 USD -0,01 USD -0,78%
News
Maispreis
4,22 USD -0,02 USD -0,53%
News
Mastrindpreis
3,53 USD 0,11 USD 3,14%
News
Milchpreis
16,19 USD 0,05 USD 0,31%
News
Naphthapreis (European)
713,46 USD -37,88 USD -5,04%
News
Nickelpreis
18.375,00 USD -430,00 USD -2,29%
News
Ölpreis (Brent)
94,49 USD -0,87 USD -0,91%
News
Ölpreis (WTI)
91,98 USD -1,06 USD -1,14%
News
Orangensaftpreis
1,68 USD USD
News
Palladiumpreis
1.304,50 USD -20,50 USD -1,55%
News
Palmölpreis
4.537,00 MYR -73,00 MYR -1,58%
News
Platinpreis
1.882,00 USD -22,00 USD -1,16%
News
Rapspreis
522,75 EUR -11,00 EUR -2,06%
News
Reispreis
12,40 USD 0,01 USD 0,04%
News
Silberpreis
72,64 USD -1,26 USD -1,71%
News
Sojabohnenmehlpreis
313,80 USD 0,10 USD 0,03%
News
Sojabohnenölpreis
0,76 USD USD -0,58%
News
Sojabohnenpreis
11,28 USD -0,02 USD -0,18%
News
Super Benzin
1,91 EUR 0,01 EUR 0,32%
News
Weizenpreis
202,00 EUR -1,00 EUR -0,49%
News
Zinkpreis
3.563,15 USD -61,25 USD -1,69%
News
Zinnpreis
55.551,00 USD -1.555,00 USD -2,72%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,14%
News

Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,33 Prozent auf 4.460,46 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.475,45 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,92 Prozent auf 72,48 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 73,90 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -1,29 Prozent auf 1.879,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.904,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.325,00 US-Dollar) geht es um -1,62 Prozent auf 1.303,50 US-Dollar nach unten.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 95,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,36 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,47 Prozent auf 92,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 93,04 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -1,71 Prozent auf 0,74 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,75 US-Dollar.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,22 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,94 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,47 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,25 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,18 Prozent auf 11,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 11,30 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 313,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag um 0,16 Prozent auf 314,20 US-Dollar gestiegen.

Nach 0,76 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag um -0,48 Prozent auf 0,76 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,09 Prozent auf 3,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,34 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,27 Prozent auf 96,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 96,95 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 134,20 US-Dollar am Vortag auf 136,10 US-Dollar nach oben (+1,42Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com

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