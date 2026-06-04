Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
Werte in diesem Artikel
Der Goldpreis ging um 10:10 Uhr um -0,33 Prozent auf 4.460,46 US-Dollar zurück. Damit unterlief der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.475,45 US-Dollar.
Währenddessen verliert der Silberpreis um -1,92 Prozent auf 72,48 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 73,90 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Platinpreis um -1,29 Prozent auf 1.879,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.904,00 US-Dollar gemeldet wurde.
Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.325,00 US-Dollar) geht es um -1,62 Prozent auf 1.303,50 US-Dollar nach unten.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 95,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,36 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,47 Prozent auf 92,60 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 93,04 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle bergab. Um 10:00 Uhr steht ein Minus von -1,71 Prozent auf 0,74 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Baumwolle noch bei 0,75 US-Dollar.
Derweil notiert der Haferpreis bei 3,22 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,94 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,47 Prozent auf 4,23 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4,25 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,18 Prozent auf 11,28 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 11,30 US-Dollar gemeldet wurde.
Nach 313,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Freitagvormittag um 0,16 Prozent auf 314,20 US-Dollar gestiegen.
Nach 0,76 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag um -0,48 Prozent auf 0,76 US-Dollar gesunken.
Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,28 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,14 US-Dollar).
In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,09 Prozent auf 3,33 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 3,34 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,27 Prozent auf 96,69 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 96,95 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gewinnt der Kohlepreis hinzu. Für den Kohlepreis geht es nach 134,20 US-Dollar am Vortag auf 136,10 US-Dollar nach oben (+1,42Prozent).
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Stepan Kapl / Shutterstock.com