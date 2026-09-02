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Rohstoffkurse aktuell

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,253.10 USD -7.20 USD -0.22 %
News
Baumwolle
0.86 USD -0.01 USD -0.98 %
News
Bleipreis
1,871.85 USD -2.00 USD -0.11 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.05 EUR 2.18 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
129.11 EUR 3.51 EUR 2.79 %
News
Erdgaspreis - TTF
73.23 EUR 1.85 EUR 2.59 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.98 USD 0.03 USD 0.95 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,428.41 USD 41.00 USD 0.93 %
News
Haferpreis
3.39 USD -0.09 USD -2.45 %
News
Heizölpreis
121.78 USD -1.85 USD -1.5 %
News
Holzpreis
563.50 USD 0.50 USD 0.09 %
News
Kaffeepreis
3.28 USD -0.14 USD -4.05 %
News
Kakaopreis
4,484.00 GBP -222.00 GBP -4.72 %
News
Kohlepreis
132.30 USD -3.50 USD -2.58 %
News
Kupferpreis
14,352.65 USD -42.70 USD -0.3 %
News
Lebendrindpreis
2.10 USD -0.02 USD -0.9 %
News
Mageres Schwein Preis
0.84 USD 0.00 USD 0.15 %
News
Maispreis
5.12 USD -0.07 USD -1.3 %
News
Mastrindpreis
3.19 USD -0.01 USD -0.43 %
News
Milchpreis
16.25 USD -0.08 USD -0.49 %
News
Naphthapreis (European)
805.73 USD -0.03 USD 0 %
News
Nickelpreis
16,524.00 USD 187.50 USD 1.15 %
News
Ölpreis (Brent)
94.64 USD -0.99 USD -1.04 %
News
Ölpreis (WTI)
90.46 USD -0.55 USD -0.6 %
News
Orangensaftpreis
1.31 USD 0.04 USD 3.34 %
News
Palladiumpreis
1,372.00 USD 18.50 USD 1.37 %
News
Palmölpreis
4,640.00 MYR -6.00 MYR -0.13 %
News
Platinpreis
1,783.50 USD 23.00 USD 1.31 %
News
Rapspreis
551.00 EUR -7.50 EUR -1.34 %
News
Reispreis
15.16 USD -0.08 USD -0.53 %
News
Silberpreis
65.92 USD 0.59 USD 0.9 %
News
Sojabohnenmehlpreis
340.90 USD 1.70 USD 0.5 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD -0.01 USD -1.93 %
News
Sojabohnenpreis
12.96 USD -0.06 USD -0.48 %
News
Super Benzin
2.23 EUR 0.03 EUR 1.45 %
News
Weizenpreis
245.25 EUR 0.50 EUR 0.2 %
News
Zinkpreis
3,999.15 USD -115.00 USD -2.8 %
News
Zinnpreis
53,900.00 USD -799.00 USD -1.46 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.6 %
News

Der Goldpreis kletterte um 10:10 Uhr um 0,93 Prozent auf 4.428,41 US-Dollar. Damit übertraf der Goldpreis den Stand vom Vortag von 4.387,41 US-Dollar.

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Währenddessen legt der Silberpreis um 0,90 Prozent auf 65,92 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 65,33 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 10:10 Uhr zieht der Platinpreis um 1,33 Prozent auf 1.784,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.760,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.353,50 US-Dollar) geht es um 1,40 Prozent auf 1.372,50 US-Dollar nach oben.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 95,22 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (95,63 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -1,13 Prozent auf 89,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 91,01 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 08:16 Uhr steht ein Minus von -2,45 Prozent auf 3,39 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,48 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,97 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (13,02 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,38 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -1,36 Prozent auf 0,70 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,71 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:00 Uhr gibt der Zuckerpreis um -1,55 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 2,96 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag um 1,05 Prozent auf 2,99 US-Dollar gestiegen.

Nach 123,63 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagvormittag um -1,28 Prozent auf 122,05 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 134,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (135,80 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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