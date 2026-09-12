Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Aktuelle Rohstoffpreise

12.09.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.348,36 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.348,36 US-Dollar).

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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