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Aktuelle Rohstoffpreise

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Die aktuellen Rohstoffpreise von Gold, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,253.00 USD -40.50 USD -1.23 %
News
Baumwolle
0.82 USD -0.02 USD -2.67 %
News
Bleipreis
1,854.00 USD -16.50 USD -0.88 %
News
Dieselpreis Benzin
2.39 EUR 0.04 EUR 1.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
146.50 EUR 2.34 EUR 1.62 %
News
Erdgaspreis - TTF
80.10 EUR -2.67 EUR -3.22 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.83 USD 0.00 USD -0.11 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,348.36 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
3.56 USD 0.02 USD 0.49 %
News
Heizölpreis
131.03 USD -2.64 USD -1.98 %
News
Holzpreis
579.00 USD 0.50 USD 0.09 %
News
Kaffeepreis
3.14 USD -0.02 USD -0.52 %
News
Kakaopreis
4,114.00 GBP -39.00 GBP -0.94 %
News
Kohlepreis
139.05 USD -1.70 USD -1.21 %
News
Kupferpreis
14,238.50 USD -151.50 USD -1.05 %
News
Lebendrindpreis
2.20 USD 0.02 USD 0.83 %
News
Mageres Schwein Preis
0.82 USD -0.02 USD -1.83 %
News
Maispreis
5.10 USD -0.04 USD -0.73 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD 0.05 USD 1.59 %
News
Milchpreis
16.15 USD -0.05 USD -0.31 %
News
Naphthapreis (European)
861.10 USD -6.19 USD -0.71 %
News
Nickelpreis
16,270.00 USD -360.00 USD -2.16 %
News
Ölpreis (Brent)
104.61 USD -3.02 USD -2.81 %
News
Ölpreis (WTI)
100.05 USD -2.43 USD -2.37 %
News
Orangensaftpreis
1.45 USD 0.20 USD 15.51 %
News
Palladiumpreis
1,308.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,550.00 MYR -48.00 MYR -1.04 %
News
Platinpreis
1,799.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
559.75 EUR 2.50 EUR 0.45 %
News
Reispreis
15.66 USD 0.03 USD 0.16 %
News
Silberpreis
64.48 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
349.30 USD 0.50 USD 0.14 %
News
Sojabohnenölpreis
0.69 USD -0.02 USD -3.18 %
News
Sojabohnenpreis
12.80 USD -0.36 USD -2.72 %
News
Super Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.49 %
News
Weizenpreis
234.25 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Zinkpreis
4,015.00 USD -90.00 USD -2.19 %
News
Zinnpreis
53,755.00 USD -995.00 USD -1.82 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD -0.01 USD -3.1 %
News

Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.348,36 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.348,36 US-Dollar).

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Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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