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Aktuelle Rohstoffkurse

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,113.00 USD -33.90 USD -1.08 %
News
Baumwolle
0.76 USD -0.01 USD -1.52 %
News
Bleipreis
1,844.40 USD 7.05 USD 0.38 %
News
Dieselpreis Benzin
2.24 EUR 0.00 EUR -0.04 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
144.50 EUR 1.10 EUR 0.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
78.60 EUR 3.30 EUR 4.38 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.26 USD 0.06 USD 1.81 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,125.81 USD 14.76 USD 0.36 %
News
Haferpreis
4.30 USD 0.02 USD 0.35 %
News
Heizölpreis
127.07 USD 5.02 USD 4.11 %
News
Holzpreis
517.50 USD -7.50 USD -1.43 %
News
Kaffeepreis
2.91 USD -0.02 USD -0.67 %
News
Kakaopreis
4,174.00 GBP -57.00 GBP -1.35 %
News
Kohlepreis
144.05 USD 0.60 USD 0.42 %
News
Kupferpreis
14,508.85 USD 6.50 USD 0.04 %
News
Lebendrindpreis
2.22 USD 0.00 USD 0.17 %
News
Mageres Schwein Preis
0.77 USD -0.01 USD -1.28 %
News
Maispreis
5.01 USD -0.01 USD -0.2 %
News
Mastrindpreis
3.38 USD -0.02 USD -0.69 %
News
Milchpreis
15.04 USD -0.05 USD -0.33 %
News
Naphthapreis (European)
867.17 USD 6.26 USD 0.73 %
News
Nickelpreis
15,640.00 USD 111.00 USD 0.71 %
News
Ölpreis (Brent)
104.00 USD 3.80 USD 3.79 %
News
Ölpreis (WTI)
91.64 USD 3.36 USD 3.81 %
News
Orangensaftpreis
1.47 USD -0.04 USD -2.5 %
News
Palladiumpreis
1,136.50 USD 8.50 USD 0.75 %
News
Palmölpreis
4,310.00 MYR -30.00 MYR -0.69 %
News
Platinpreis
1,664.50 USD 18.50 USD 1.12 %
News
Rapspreis
505.75 EUR -16.75 EUR -3.21 %
News
Reispreis
16.74 USD 0.04 USD 0.24 %
News
Silberpreis
59.01 USD -1.16 USD -1.93 %
News
Sojabohnenmehlpreis
361.90 USD -4.00 USD -1.09 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.25 %
News
Sojabohnenpreis
12.92 USD -0.06 USD -0.46 %
News
Super Benzin
2.14 EUR 0.00 EUR -0.05 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -4.00 EUR -1.61 %
News
Zinkpreis
3,752.00 USD -49.75 USD -1.31 %
News
Zinnpreis
53,951.00 USD -298.00 USD -0.55 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD 0.82 %
News

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,39 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.126,98 US-Dollar, nach 4.111,05 US-Dollar am Vortag.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,98 Prozent auf 58,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 60,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 1.662,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.646,00 US-Dollar.

Nach 1.128,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um 0,93 Prozent auf 1.138,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 4,08 Prozent stärker bei 104,29 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 100,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 3,68 Prozent stärker bei 91,53 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 88,28 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,35 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,29 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,10 Prozent auf 5,02 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 5,02 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,50 Prozent.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,04 Prozent auf 362,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 365,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 3,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 126,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,05 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,68 Prozent.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,17 Prozent auf 143,70 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 143,45 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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