Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Aktuelle Rohstoffkurse

08.10.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,39 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.126,98 US-Dollar, nach 4.111,05 US-Dollar am Vortag.

Werbung

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -1,98 Prozent auf 58,98 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 60,17 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 1.662,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.646,00 US-Dollar.

Nach 1.128,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um 0,93 Prozent auf 1.138,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 4,08 Prozent stärker bei 104,29 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 100,20 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit einem Kursgewinn. Um 10:11 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) 3,68 Prozent stärker bei 91,53 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 88,28 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,35 Prozent auf 4,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,29 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,10 Prozent auf 5,02 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 5,02 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 12,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,98 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,50 Prozent.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -1,04 Prozent auf 362,10 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 365,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -0,40 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,05 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag hinzu. Um 1,56 Prozent auf 3,25 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 126,54 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,05 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,68 Prozent.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 0,17 Prozent auf 143,70 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 143,45 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net