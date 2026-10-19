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Aktuelle Rohstoffkurse

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,011.85 USD 17.35 USD 0.58 %
News
Baumwolle
0.80 USD 0.00 USD 0.6 %
News
Bleipreis
1,852.85 USD 0.70 USD 0.04 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.00 EUR -0.13 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
156.10 EUR 1.20 EUR 0.77 %
News
Erdgaspreis - TTF
88.02 EUR 0.25 EUR 0.28 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.13 USD 0.02 USD 0.48 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,167.42 USD 1.92 USD 0.05 %
News
Haferpreis
4.03 USD 0.06 USD 1.38 %
News
Heizölpreis
128.12 USD -1.32 USD -1.02 %
News
Holzpreis
532.50 USD -4.00 USD -0.75 %
News
Kaffeepreis
3.09 USD 0.04 USD 1.16 %
News
Kakaopreis
4,231.00 GBP 10.00 GBP 0.24 %
News
Kohlepreis
145.25 USD -0.40 USD -0.27 %
News
Kupferpreis
14,594.50 USD 55.80 USD 0.38 %
News
Lebendrindpreis
2.28 USD 0.02 USD 0.71 %
News
Mageres Schwein Preis
0.67 USD 0.00 USD 0.53 %
News
Maispreis
4.73 USD -0.01 USD -0.21 %
News
Mastrindpreis
3.44 USD 0.00 USD 0.07 %
News
Milchpreis
15.27 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
919.90 USD 16.08 USD 1.78 %
News
Nickelpreis
15,168.50 USD 282.79 USD 1.9 %
News
Ölpreis (Brent)
108.60 USD -1.26 USD -1.15 %
News
Ölpreis (WTI)
101.25 USD -0.16 USD -0.16 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD 0.02 USD 1.25 %
News
Palladiumpreis
1,132.50 USD 13.00 USD 1.16 %
News
Palmölpreis
4,535.00 MYR 20.00 MYR 0.44 %
News
Platinpreis
1,655.50 USD 26.50 USD 1.63 %
News
Rapspreis
500.75 EUR 0.75 EUR 0.15 %
News
Reispreis
17.39 USD 0.07 USD 0.4 %
News
Silberpreis
57.53 USD 0.50 USD 0.88 %
News
Sojabohnenmehlpreis
357.80 USD 0.70 USD 0.2 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD 0.00 USD -0.24 %
News
Sojabohnenpreis
12.62 USD 0.00 USD 0.02 %
News
Super Benzin
2.12 EUR -0.01 EUR -0.28 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -1.75 EUR -0.71 %
News
Zinkpreis
3,738.50 USD 15.00 USD 0.4 %
News
Zinnpreis
50,676.00 USD 600.00 USD 1.2 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -1.34 %
News

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,24 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.175,58 US-Dollar, nach 4.165,50 US-Dollar am Vortag.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 57,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 57,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,53 Prozent auf 1.654,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.629,00 US-Dollar.

Nach 1.119,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagvormittag um 0,94 Prozent auf 1.130,00 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -2,51 Prozent niedriger bei 107,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 109,86 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,92 Prozent niedriger bei 99,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 101,41 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,33 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,32 Prozent auf 4,03 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,98 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,74 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,32 Prozent.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,10 Prozent auf 12,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,61 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,64 Prozent auf 359,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 357,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,58 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagvormittag nach. Um -0,38 Prozent auf 0,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,12 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,06 Prozent auf 125,48 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 129,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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