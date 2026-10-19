Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag

Aktuelle Rohstoffkurse

19.10.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Am Vormittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,24 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.175,58 US-Dollar, nach 4.165,50 US-Dollar am Vortag.

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In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Zugewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 57,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 57,03 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 1,53 Prozent auf 1.654,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.629,00 US-Dollar.

Nach 1.119,50 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Montagvormittag um 0,94 Prozent auf 1.130,00 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -2,51 Prozent niedriger bei 107,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 109,86 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -1,92 Prozent niedriger bei 99,46 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 101,41 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 0,33 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 1,32 Prozent auf 4,03 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,98 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,74 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,32 Prozent.

Mit dem Sojabohnenpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenpreis gewinnt 0,10 Prozent auf 12,63 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 12,61 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,64 Prozent auf 359,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 357,10 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Abschläge in Höhe von -0,58 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagvormittag nach. Um -0,38 Prozent auf 0,21 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,21 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,11 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,12 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,19 Prozent.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,06 Prozent auf 125,48 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 129,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net