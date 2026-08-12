Goldpreis nach Dalios Schuldenwarnung: Wie ernst ist die Flucht wirklich?

Dalio-Warnung im Check

03.09.26 15:10 Uhr

Ray Dalios Warnung vor einer wachsenden US-Schuldenlast, die Bitcoin und Gold antreibt, ruft am selben Tag einige Experten auf den Plan, die vor unreflektiertem Handeln warnen.

• Wichtige Termine wie die US-Anleihenrückkäufe am 9. September und die Refinanzierungsankündigung am 4. November könnten entscheidend sein, um die tatsächliche Gefahr einer Schuldenkrise besser einzuschätzen.

• Kritiker warnen vor unreflektiertem Handeln aufgrund reißerischer Schlagzeilen wie "alles verkaufen und in Gold gehen", da Gold und Bitcoin weiterhin schwankungsanfällig sind.

• Ray Dalio warnt vor einer möglichen US-Schuldenkrise und empfiehlt eine Portfolioaufteilung mit Anleihen, Gold und Bitcoin, wobei er ein Unsicherheitsfenster von etwa drei Jahren nennt.

Ray Dalio warnt vor einer möglichen US-Schuldenkrise

Gold und Bitcoin bleiben seitdem im Fokus, aber weiterhin schwankungsanfällig

TV-Expertenrunde von Yahoo Finance hält die Parole "alles verkaufen" für riskant

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Ray Dalios Warnung vor einer wachsenden US-Schuldenlast hat noch am selben Tag Kritiker auf den Plan gerufen: Ein Moderatoren-Trio von Yahoo Finance warnt öffentlich davor, die Schlagzeile "alles verkaufen, in Gold gehen" unreflektiert in eine Depotentscheidung zu übersetzen.

Was Dalio konkret vorhersagt

In einem LinkedIn-Beitrag vom 26. August rechnet der Bridgewater-Gründer vor, wonach dem Schuldendienst der US-Regierung auf rund 11 Billionen US-Dollar zulaufen könnten, umgerechnet etwa 200 Prozent der jährlichen Staatseinnahmen, sollte Washington seinen aktuellen Kurs fortsetzen. Sein eigenes Zeitfenster nennt Dalio ausdrücklich unsicher: Er rechnet mit einem Einschnitt in etwa drei Jahren, mit einer Schwankungsbreite von zwei Jahren nach oben oder unten. Seine Konsequenz für das eigene Portfolio benennt er ebenfalls konkret: Anleihen untergewichten, 10 bis 15 Prozent des Depots in Gold halten und zusätzlich etwas Bitcoin beimischen.

Nach der Veröffentlichung des Beitrags zogen Bitcoin und Gold an. Standard Chartered sieht laut Forbes das Risiko, dass die eigene Jahresendprognose von 100.000 US-Dollar für Bitcoin inzwischen zu niedrig liegt, nachdem das Institut das Ziel zuvor bereits von 150.000 US-Dollar gesenkt hatte, und rechnet nun eher mit einem erneuten Test der Bitcoin-Bestmarke von 126.000 US-Dollar.

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Warum Kritiker die Schlagzeile für gefährlich halten

Genau an diesem Punkt setzt die Kritik im Yahoo Finance-Format an. Moderator Kenny Polcari diskutiert mit Adam Shapiro, Redakteur bei AInvest, und Steve Sosnick, Stratege bei Interactive Brokers, darüber, warum aus Dalios differenzierter Warnung in der medialen Verwertung schnell die zugespitzte Parole "alles verkaufen und in Gold gehen" wurde. Ihr Argument: Aufmerksamkeit lebt von Angst, und genau das habe die Schlagzeile befeuert.

Sosnick erinnert daran, dass der Goldpreis binnen eines Monats von rund 4.000 auf rund 4.700 US-Dollar gestiegen sei, ein Beleg dafür, wie stark auch der vermeintlich sichere Hafen schwankt. Die Runde warnt zudem davor, ein Kaufverhalten bei Kursrückgängen, das seit rund 15 Jahren überwiegend funktioniert hat, unreflektiert fortzuschreiben, nur weil die Strategie in der Vergangenheit gutging. Wer sich auf eine einzelne Schlagzeile verlasse, überspringe genau den Schritt, der eine Anlageentscheidung von einer Reaktion unterscheide: eine zweite, unabhängige Meinung einzuholen.

Ein nüchternerer Blick auf die Fristen

Auch abseits der Fernsehdebatte mahnt der Chef der Goldplattform Vaulted, David McAlvany, zur Vorsicht vor Übertreibung. Im Podcast On The Margin beschreibt er laut Forbes, wie der traditionelle Mechanismus ins Wanken gerät, über den Handelspartner der USA ihre Dollarüberschüsse in US-Staatsanleihen zurückführen. Eine akute Krise sieht er darin jedoch nicht, sondern den Vorlauf auf strukturell höhere Zinsen in den kommenden Jahren, mit einem Zeithorizont von drei bis sieben Jahren und damit ähnlich lang wie Dalios eigene Schätzung. In seiner persönlichen Vermögensaufteilung, die vor allem auf Aktien, Anleihen, Immobilien, Edelmetalle und Bargeld setzt, ordnet er Kryptowährungen weiterhin der höheren Spekulation zu, sofern Anleger sich der Schwachstelle durch fortschreitende Quantencomputertechnik bewusst sind.

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Zwei Risiken, die die Debatte selten mitliefert

Wer die Warnung als Anlageidee für Gold und Bitcoin liest, sollte zwei Punkte einpreisen. Erstens bleibt beides deutlich schwankungsanfälliger, als der Begriff Fluchtventil suggeriert: Ein Rückschlag von mehreren Hundert US-Dollar binnen Wochen ist bei Gold historisch keine Seltenheit, und Bitcoin bewegt sich erfahrungsgemäß noch heftiger. Zweitens trägt Dalios eigenes Zeitfenster eine Schwankungsbreite von zwei Jahren in beide Richtungen. Wer heute auf Basis eines einzelnen LinkedIn-Beitrags umschichtet, wettet damit auch auf einen Zeitpunkt, den der Urheber der Warnung selbst als unsicher einstuft. Eine breitere Streuung über mehrere Anlageklassen bleibt der naheliegende Weg, mit genau dieser Unsicherheit umzugehen.

Ob sich die Debatte weiter zuspitzt, dürften zwei Termine zeigen. Die US-Regierung startet die größer angelegten Anleihenrückkäufe am 9. September, bevor am 4. November die nächste Refinanzierungsankündigung weitere Details zur Schuldenstrategie liefert. Beide Termine gelten als nächste belastbare Datenpunkte dafür, ob die Sorge um die Schuldenlast zum bestimmenden Marktthema wird oder eine mediale Zuspitzung bleibt.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.