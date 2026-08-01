Auswirkungen auf Ölpreis ungewiss: OPEC+ plant offenbar Förderplus ab September

Danach Pause

02.08.26 12:55 Uhr

Die OPEC+ plant Berichten zufolge ein weiteres Förderplus für Öl ab September. Danach soll erstmal Schluss sein mit der Ausweitung.

OPEC+ plant wohl Förderausweitung um 188.000 Barrel pro Tag ab September

Nach der Erhöhung soll bis Jahresende keine Ausweitung mehr erfolgen

Shell verdient im zweiten Quartal dank hoher Öl und Gaspreise deutlich mehr

Werbung

Die OPEC+ plant offenbar, die Ölfördermenge ab September um rund 188.000 Barrel pro Tag anzuheben. Das berichtet Reuters unter Berufung auf mehrere Insider, die mit den Gesprächen, die am Sonntag in London stattfinden, vertraut sind. Damit wäre der schrittweise Rückbau der 2023 vereinbarten freiwilligen Förderkürzungen von 1,65 Millionen Barrel pro Tag abgeschlossen. Der Beschluss würde in eine Phase fallen, in der ein durch den Nahost-Konflikt ausgelöster Angebotsengpass die Rohölpreise treibt und Inflationssorgen schürt. Für Anleger in Ölwerte wie die Shell-Aktie stellt sich damit die Frage, wie stark der zusätzliche Ölfluss die Preisstimmung am Markt künftig beeinflussen könnte.

Sieben Länder treiben die Erhöhung

Angeführt wird der Schritt offenbar von den sieben Kernmitgliedern Saudi-Arabien, Russland, Irak, Kuwait, Algerien, Kasachstan und Oman, die ihre Förderquoten fast das gesamte Jahr über schrittweise angehoben haben. Real blieb der Ausstoß bislang jedoch deutlich hinter den genehmigten Quoten zurück, weil die Kriege im Iran und in der Ukraine die Öl-Exporte aus dem Golf sowie aus Russland und Kasachstan störten. Die bisherigen Förderausweitungen standen damit bislang eher auf dem Papier, als dass sie tatsächlich zusätzliches Öl auf den Markt brachten.

Warum die Gruppe danach erstmal pausiert

Mit der Erhöhung im September wäre die vollständige, theoretische Rücknahme der 2023 vereinbarten Kürzung abgeschlossen, die damals noch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten verhandelt wurde. Diese hatten die OPEC im Mai verlassen. Nach September will die Gruppe die Fördererhöhungen für den Rest des Jahres pausieren, wie Reuters unter Berufung auf die Insider weiter berichtet. Rund 2 Millionen Barrel pro Tag an Kürzungen aus dem Jahr 2022 blieben damit vorerst bestehen, bis die Mitglieder über eine Verteilung zusätzlicher Mengen entscheiden. Parallel prüft die OPEC+ die Förderkapazitäten der Mitgliedsländer, aus denen die Basiswerte für die Quoten ab 2027 abgeleitet werden. Einzelne Länder wie der Irak drängen dabei bereits auf höhere individuelle Quoten.

Werbung

Ölpreis im Blick: Was die OPEC-Entscheidung für die Shell-Aktie bedeutet

Für Ölkonzerne wie Shell ist die Gemengelage besonders relevant. Im zweiten Quartal verdiente der Konzern nach eigenen Angaben so viel wie seit Beginn des Ukraine-Kriegs nicht mehr, mit einem Nettogewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar, getragen von gestiegenen Öl- und Gaspreisen sowie einem starken Handels- und Raffineriegeschäft. Im April hatte Shell zudem die Übernahme des kanadischen Energiekonzerns ARC Resources für 16,4 Milliarden US-Dollar angekündigt, die im dritten Quartal abgeschlossen werden soll. Kommt die angekündigte Förderausweitung tatsächlich am Markt an, könnte das die zuletzt kräftige Preisstütze für Öl- und Gaskonzerne schwächen, sofern die geopolitischen Exportstörungen nachlassen.

Ob die OPEC+ ihre grundsätzliche Einigung wie berichtet formal bestätigt und ob die zusätzlichen Barrel diesmal tatsächlich am Markt ankommen und zu sinkenden Ölpreisen führen, dürfte sich in den kommenden Wochen an den offiziellen Exportzahlen der Kernländer ablesen lassen.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net

Anzeige: Shell und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero