Fokus Goldpreis & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

24.03.26 10:13 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Aluminiumpreis
3.208,75 USD 18,13 USD 0,57%
Baumwolle
0,67 USD USD -0,31%
Bleipreis
1.860,85 USD 0,50 USD 0,03%
Dieselpreis Benzin
2,30 EUR 0,01 EUR 0,31%
EEX Strompreis Phelix DE
104,50 EUR -1,45 EUR -1,37%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,93 USD 0,04 USD 1,49%
Goldpreis
4.410,37 USD -8,17 USD -0,18%
Haferpreis
3,35 USD -0,04 USD -1,25%
Heizölpreis
112,54 USD 5,28 USD 4,93%
Holzpreis
596,00 USD -13,00 USD -2,13%
Kaffeepreis
3,09 USD 0,02 USD 0,68%
Kakaopreis
2.377,00 GBP -42,00 GBP -1,74%
Kohlepreis
119,00 USD -2,60 USD -2,14%
Kupferpreis
11.890,85 USD -130,55 USD -1,09%
Lebendrindpreis
2,35 USD 0,01 USD 0,53%
Mageres Schwein Preis
0,91 USD USD -0,52%
Maispreis
4,61 USD 0,02 USD 0,38%
Mastrindpreis
3,58 USD 0,01 USD 0,20%
Milchpreis
16,12 USD USD
Naphthapreis (European)
842,43 USD -31,31 USD -3,58%
Nickelpreis
16.896,00 USD 127,00 USD 0,76%
Ölpreis (Brent)
102,13 USD 2,07 USD 2,07%
Ölpreis (WTI)
91,25 USD 3,12 USD 3,54%
Orangensaftpreis
1,62 USD 0,01 USD 0,78%
Palladiumpreis
1.428,50 USD -10,50 USD -0,73%
Palmölpreis
4.582,00 MYR 79,00 MYR 1,75%
Platinpreis
1.895,00 USD -6,00 USD -0,32%
Rapspreis
497,50 EUR -4,75 EUR -0,95%
Reispreis
10,94 USD 0,01 USD 0,05%
Silberpreis
69,62 USD 0,10 USD 0,14%
Sojabohnenmehlpreis
326,10 USD -0,50 USD -0,15%
Sojabohnenölpreis
0,65 USD USD -0,26%
Sojabohnenpreis
11,60 USD -0,04 USD -0,32%
Super Benzin
2,07 EUR -0,01 EUR -0,34%
Weizenpreis
202,25 EUR -1,00 EUR -0,49%
Zinkpreis
3.039,35 USD -26,00 USD -0,85%
Zinnpreis
43.401,00 USD -295,00 USD -0,68%
Zuckerpreis
0,15 USD USD -0,32%
Der Goldpreis gab um 10:10 Uhr um -0,29 Prozent auf 4.405,66 US-Dollar ab, nachdem der Preis am Vortag bei 4.418,54 US-Dollar gelegen hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -0,20 Prozent auf 69,38 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 69,52 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.901,00 US-Dollar am Vortag auf 1.891,50 US-Dollar nach unten (--0,50 Prozent).

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:06 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,59 Prozent auf 1.430,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.439,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 1,77 Prozent auf 101,83 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 100,06 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 3,27 Prozent auf 91,01 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 88,13 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Baumwolle -0,36 Prozent niedriger bei 0,67 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 09:48 Uhr gibt der Haferpreis um -1,33 Prozent auf 3,35 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Maispreis um 0,27 Prozent auf 4,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,60 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,37 Prozent auf 11,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,64 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,09 Prozent auf 326,30 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 326,60 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,65 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,24 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,66 US-Dollar).

Nach 0,16 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagvormittag um -0,13 Prozent auf 0,16 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas bergauf. Der Erdgaspreis - Natural Gas steigt 1,69 Prozent auf 2,94 US-Dollar, nach 2,89 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 09:56 Uhr werden 16,12 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 107,25 US-Dollar am Vortag auf 111,74 US-Dollar nach oben (+4,19Prozent).

Nachrichten zu Goldpreis