Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 3,52 Prozent auf 4.669,91 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.511,27 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 7,21 Prozent auf 75,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 70,01 US-Dollar stand.
Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 3,51 Prozent auf 1.976,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.909,50 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 20:36 Uhr steigt der Palladiumpreis um 4,08 Prozent auf 1.491,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.432,50 US-Dollar an der Tafel.
Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 118,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (114,39 US-Dollar).
In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,89 Prozent auf 101,96 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 102,88 US-Dollar.
Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar) geht es um -0,27 Prozent auf 0,70 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 20:18 Uhr steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 3,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 3,51 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,98 Prozent stärker bei 2,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,93 US-Dollar.
Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,50 Prozent auf 2,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,40 US-Dollar gemeldet wurde.
In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,60 Prozent auf 4,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,56 US-Dollar an der Tafel.
Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,56 Prozent auf 3,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,63 US-Dollar.
Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,80 US-Dollar).
Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 1,08 Prozent auf 11,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 11,60 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,48 Prozent auf 316,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 314,90 US-Dollar.
Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,73 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.
Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,19 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.
In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,03 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -0,22 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,90 US-Dollar.
Währenddessen legt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,11 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 16,10 US-Dollar wert.
Derweil notiert der Heizölpreis bei 109,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (115,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,59 Prozent.
Inzwischen fällt der Kohlepreis um -2,46 Prozent auf 119,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 122,00 US-Dollar.
Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 0,49 Prozent auf 11,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,32 US-Dollar an der Tafel standen.
Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,50 Prozent auf 608,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 605,00 US-Dollar.
Derweil notiert der Erdgaspreis - TTF bei 51,18 Euro. Im Vergleich zum Vortag (44,81 Euro) ist das ein Aufschlag von 14,22 Prozent.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com