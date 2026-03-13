Commodities im Blick

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

31.03.26 20:43 Uhr
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Aluminiumpreis
3.401,00 USD 125,46 USD 3,83%
Baumwolle
0,70 USD USD -0,27%
Bleipreis
1.872,85 USD 18,50 USD 1,00%
Dieselpreis Benzin
2,29 EUR 0,01 EUR 0,26%
EEX Strompreis Phelix DE
103,35 EUR -0,25 EUR -0,24%
Erdgaspreis - TTF
51,18 EUR 6,37 EUR 14,22%
Erdgaspreis - Natural Gas
2,90 USD 0,01 USD 0,28%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.670,29 USD 159,02 USD 3,52%
Haferpreis
3,53 USD 0,02 USD 0,50%
Heizölpreis
109,90 USD -5,28 USD -4,59%
Holzpreis
607,50 USD 2,50 USD 0,41%
Kaffeepreis
2,98 USD 0,06 USD 1,98%
Kakaopreis
2.487,00 GBP 124,00 GBP 5,25%
Kohlepreis
119,00 USD -3,00 USD -2,46%
Kupferpreis
12.136,85 USD 92,00 USD 0,76%
Lebendrindpreis
2,43 USD 0,04 USD 1,50%
Mageres Schwein Preis
0,90 USD USD -0,22%
Maispreis
4,59 USD 0,03 USD 0,60%
Mastrindpreis
3,69 USD 0,06 USD 1,56%
Milchpreis
16,11 USD 0,01 USD 0,06%
Naphthapreis (European)
853,20 USD 1,88 USD 0,22%
Nickelpreis
17.039,00 USD 35,00 USD 0,21%
Ölpreis (Brent)
118,35 USD 3,96 USD 3,46%
Ölpreis (WTI)
102,26 USD -0,62 USD -0,60%
Orangensaftpreis
1,90 USD 0,10 USD 5,50%
Palladiumpreis
1.492,50 USD 60,00 USD 4,19%
Palmölpreis
4.728,00 MYR 62,00 MYR 1,33%
Platinpreis
1.971,50 USD 62,00 USD 3,25%
Rapspreis
508,00 EUR 7,75 EUR 1,55%
Reispreis
11,38 USD 0,06 USD 0,49%
Silberpreis
75,02 USD 5,01 USD 7,16%
Sojabohnenmehlpreis
316,40 USD 1,50 USD 0,48%
Sojabohnenölpreis
0,69 USD 0,01 USD 0,73%
Sojabohnenpreis
11,72 USD 0,13 USD 1,08%
Super Benzin
2,08 EUR 0,01 EUR 0,34%
Weizenpreis
203,75 EUR 0,50 EUR 0,25%
Zinkpreis
3.159,85 USD 86,00 USD 2,80%
Zinnpreis
46.846,50 USD 2.020,50 USD 4,51%
Zuckerpreis
0,16 USD USD -0,19%
Der Goldpreis zeigte sich gegenüber dem Vortag um 20:40 Uhr mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann der Goldpreis 3,52 Prozent auf 4.669,91 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 4.511,27 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Daneben wertet der Silberpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 7,21 Prozent auf 75,06 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 70,01 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 3,51 Prozent auf 1.976,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.909,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Palladiumpreis Gewinne verbuchen. Um 20:36 Uhr steigt der Palladiumpreis um 4,08 Prozent auf 1.491,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.432,50 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 118,31 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (114,39 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,89 Prozent auf 101,96 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 102,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,70 US-Dollar) geht es um -0,27 Prozent auf 0,70 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis nordwärts. Um 20:18 Uhr steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 3,53 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Haferpreis-Kurs noch bei 3,51 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kaffeepreis mit einem Kursgewinn. Um 19:30 Uhr notiert der Kaffeepreis 1,98 Prozent stärker bei 2,98 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,93 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Lebendrindpreis im Aufwind. Um 20:05 Uhr zieht der Lebendrindpreis um 1,50 Prozent auf 2,43 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,40 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Maispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Maispreis um 0,60 Prozent auf 4,59 US-Dollar. Am Vortag standen noch 4,56 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 1,56 Prozent auf 3,69 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,63 US-Dollar.

Währenddessen wird der Orangensaftpreis bei 1,90 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,80 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Sojabohnenpreis um 1,08 Prozent auf 11,72 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 11,60 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,48 Prozent auf 316,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 314,90 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Sojabohnenölpreis um 0,73 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Mit dem Zuckerpreis geht es indes nach unten. Der Zuckerpreis gibt -0,19 Prozent auf 0,16 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 0,16 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Erdgaspreis - Natural Gas Abschläge in Höhe von -0,03 Prozent auf 2,89 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,89 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Mageres Schwein Preis um -0,22 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,90 US-Dollar.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,06 Prozent auf 16,11 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 16,10 US-Dollar wert.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 109,90 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (115,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,59 Prozent.

Inzwischen fällt der Kohlepreis um -2,46 Prozent auf 119,00 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kohlepreis bei 122,00 US-Dollar.

Mit dem Reispreis geht es indes nordwärts. Der Reispreis gewinnt 0,49 Prozent auf 11,38 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 11,32 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich verstärkt sich der Holzpreis um 0,50 Prozent auf 608,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 605,00 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - TTF bei 51,18 Euro. Im Vergleich zum Vortag (44,81 Euro) ist das ein Aufschlag von 14,22 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Goldpreis