Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Rohstoffe im Blick

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,60 Prozent auf 4.517,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.545,23 US-Dollar gehandelt worden war.

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Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,94 Prozent auf 76,00 US-Dollar, nach 76,72 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,38 Prozent auf 1.934,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.961,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -1,70 Prozent auf 1.359,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.383,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,23 Prozent auf 103,63 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 104,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -0,04 Prozent auf 96,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,35 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,72 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 20:30 Uhr auf 0,77 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,78 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 1,53 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,61 US-Dollar.

Nach 2,73 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um -0,38 Prozent auf 2,72 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,49 US-Dollar am Vortag auf 2,49 US-Dollar nach oben (+0,08Prozent).

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,64 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,62 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -5,13 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis 2,91 Prozent stärker bei 1,71 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1,67 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,25 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 11,94 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 332,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (328,40 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,11 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--1,34 Prozent).

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,58 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,02 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,76 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,95 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 16,92 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 1,31 Prozent stärker bei 102,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 101,18 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Freitagabend hinzu. Um 0,13 Prozent auf 112,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 112,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,15 Prozent auf 12,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,01 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 583,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF südwärts. Der Erdgaspreis - TTF sinkt -2,06 Prozent auf 48,34 Euro, nach 49,35 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net