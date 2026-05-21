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Rohstoffe im Blick

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

22.05.26 20:43 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.640,65 USD 30,02 USD 0,83%
News
Baumwolle
0,77 USD -0,01 USD -0,72%
News
Bleipreis
1.995,85 USD 29,15 USD 1,48%
News
Dieselpreis Benzin
1,95 EUR -0,02 EUR -0,86%
News
EEX Strompreis Phelix DE
97,10 EUR -0,15 EUR -0,15%
News
Erdgaspreis - TTF
48,34 EUR -1,02 EUR -2,06%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2,91 USD -0,11 USD -3,61%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.508,61 USD -36,62 USD -0,81%
News
Haferpreis
3,66 USD 0,06 USD 1,53%
News
Heizölpreis
103,03 USD 1,85 USD 1,83%
News
Holzpreis
584,50 USD 0,50 USD 0,09%
News
Kaffeepreis
2,72 USD -0,01 USD -0,38%
News
Kakaopreis
2.860,00 GBP 5,00 GBP 0,18%
News
Kohlepreis
112,70 USD 0,15 USD 0,13%
News
Kupferpreis
13.426,85 USD 10,15 USD 0,08%
News
Lebendrindpreis
2,49 USD USD 0,08%
News
Mageres Schwein Preis
0,96 USD 0,01 USD 0,76%
News
Maispreis
4,64 USD 0,02 USD 0,32%
News
Mastrindpreis
3,50 USD -0,19 USD -5,13%
News
Milchpreis
16,92 USD USD
News
Naphthapreis (European)
886,12 USD -11,42 USD -1,27%
News
Nickelpreis
18.536,50 USD -57,50 USD -0,31%
News
Ölpreis (Brent)
103,68 USD -1,24 USD -1,18%
News
Ölpreis (WTI)
96,60 USD 0,25 USD 0,26%
News
Orangensaftpreis
1,71 USD 0,05 USD 2,91%
News
Palladiumpreis
1.356,50 USD -26,50 USD -1,92%
News
Palmölpreis
4.430,00 MYR 27,00 MYR 0,61%
News
Platinpreis
1.929,50 USD -31,50 USD -1,61%
News
Rapspreis
523,75 EUR -4,00 EUR -0,76%
News
Reispreis
12,99 USD -0,02 USD -0,15%
News
Silberpreis
75,62 USD -1,10 USD -1,43%
News
Sojabohnenmehlpreis
332,00 USD 3,60 USD 1,10%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD USD 0,11%
News
Sojabohnenpreis
11,97 USD 0,03 USD 0,25%
News
Super Benzin
1,98 EUR -0,01 EUR -0,45%
News
Weizenpreis
214,25 EUR -2,75 EUR -1,27%
News
Zinkpreis
3.527,15 USD 8,95 USD 0,25%
News
Zinnpreis
52.776,00 USD -1.418,00 USD -2,62%
News
Zuckerpreis
0,15 USD USD -1,34%
News

Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,60 Prozent auf 4.517,81 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.545,23 US-Dollar gehandelt worden war.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -0,94 Prozent auf 76,00 US-Dollar, nach 76,72 US-Dollar am Vortag.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,38 Prozent auf 1.934,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.961,00 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagabend nach. Um -1,70 Prozent auf 1.359,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.383,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,23 Prozent auf 103,63 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 104,92 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 20:41 Uhr ab. Es geht -0,04 Prozent auf 96,31 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 96,35 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,72 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 20:30 Uhr auf 0,77 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,78 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 1,53 Prozent auf 3,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,61 US-Dollar.

Nach 2,73 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Freitagabend um -0,38 Prozent auf 2,72 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Lebendrindpreis hinzu. Für den Lebendrindpreis geht es nach 2,49 US-Dollar am Vortag auf 2,49 US-Dollar nach oben (+0,08Prozent).

Zudem steigt der Maispreis. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,64 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 4,62 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Mastrindpreis um -5,13 Prozent auf 3,50 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Mastrindpreis bei 3,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Orangensaftpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:00 Uhr notiert der Orangensaftpreis 2,91 Prozent stärker bei 1,71 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1,67 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenpreis. Um 0,25 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr auf 11,97 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 11,94 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Sojabohnenmehlpreis bei 332,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (328,40 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Sojabohnenölpreis am Freitagabend hinzu. Um 0,11 Prozent auf 0,74 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,74 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--1,34 Prozent).

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,58 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,02 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,76 Prozent auf 0,96 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,95 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Milchpreis kaum von der Stelle. Um 20:10 Uhr werden 16,92 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 1,31 Prozent stärker bei 102,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 101,18 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Freitagabend hinzu. Um 0,13 Prozent auf 112,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 112,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Reispreis Abschläge in Höhe von -0,15 Prozent auf 12,99 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,01 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 583,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,09 Prozent im Vergleich zum Vortag (584,00 US-Dollar).

Derweil geht es für den Erdgaspreis - TTF südwärts. Der Erdgaspreis - TTF sinkt -2,06 Prozent auf 48,34 Euro, nach 49,35 Euro am Vortag.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Duda / Shutterstock.com

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