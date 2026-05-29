Rohstoffe im Blick

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

30.05.26 10:13 Uhr
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.665,04 USD 5,80 USD 0,16%
Baumwolle
0,76 USD -0,01 USD -0,81%
Bleipreis
2.016,00 USD 31,00 USD 1,56%
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR -0,03 EUR -1,36%
EEX Strompreis Phelix DE
98,95 EUR 0,46 EUR 0,47%
Erdgaspreis - TTF
45,53 EUR -0,70 EUR -1,51%
Erdgaspreis - Natural Gas
3,29 USD 0,01 USD 0,15%
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
Goldpreis
4.542,47 USD USD
Haferpreis
3,61 USD -0,10 USD -2,70%
Heizölpreis
93,52 USD -2,11 USD -2,21%
Holzpreis
586,50 USD -1,50 USD -0,26%
Kaffeepreis
2,66 USD -0,09 USD -3,15%
Kakaopreis
2.975,00 GBP -114,00 GBP -3,69%
Kohlepreis
112,70 USD -0,20 USD -0,18%
Kupferpreis
13.615,00 USD 102,00 USD 0,75%
Lebendrindpreis
2,49 USD -0,01 USD -0,48%
Mageres Schwein Preis
0,96 USD -0,01 USD -1,06%
Maispreis
4,47 USD -0,09 USD -1,92%
Mastrindpreis
3,49 USD -0,04 USD -1,16%
Milchpreis
16,91 USD 0,01 USD 0,06%
Naphthapreis (European)
873,70 USD -0,56 USD -0,06%
Nickelpreis
18.875,00 USD 140,00 USD 0,75%
Ölpreis (Brent)
92,05 USD -1,26 USD -1,35%
Ölpreis (WTI)
87,36 USD -1,54 USD -1,73%
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,09 USD -5,57%
Palladiumpreis
1.359,50 USD USD
Palmölpreis
4.470,00 MYR 8,00 MYR 0,18%
Platinpreis
1.925,00 USD USD
Rapspreis
528,25 EUR 2,00 EUR 0,38%
Reispreis
12,62 USD -0,32 USD -2,44%
Silberpreis
75,37 USD USD
Sojabohnenmehlpreis
329,60 USD -4,50 USD -1,35%
Sojabohnenölpreis
0,78 USD 0,01 USD 1,25%
Sojabohnenpreis
11,87 USD -0,08 USD -0,67%
Super Benzin
1,92 EUR -0,02 EUR -0,88%
Weizenpreis
209,25 EUR -0,75 EUR -0,36%
Zinkpreis
3.549,00 USD 63,00 USD 1,81%
Zinnpreis
55.010,00 USD 110,00 USD 0,20%
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,93%
Der Goldpreis hat sich am Vormittag kaum bewegt. Um 10:10 Uhr tendierte er bei 4.542,47 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.542,47 US-Dollar).

Nachrichten zu Goldpreis