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Fokus Goldpreis & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

06.06.26 13:17 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.592,00 USD -74,00 USD -2,02%
News
Baumwolle
0,74 USD -0,01 USD -1,52%
News
Bleipreis
2.003,00 USD -12,00 USD -0,60%
News
Dieselpreis Benzin
1,88 EUR 0,00 EUR 0,21%
News
EEX Strompreis Phelix DE
99,38 EUR -0,02 EUR -0,02%
News
Erdgaspreis - TTF
48,07 EUR -0,43 EUR -0,89%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,23 USD -0,11 USD -3,21%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.330,11 USD USD
News
Haferpreis
3,13 USD -0,06 USD -1,73%
News
Heizölpreis
94,84 USD -2,11 USD -2,18%
News
Holzpreis
607,50 USD 1,00 USD 0,16%
News
Kaffeepreis
2,47 USD -0,01 USD -0,26%
News
Kakaopreis
2.902,00 GBP -98,00 GBP -3,27%
News
Kohlepreis
134,00 USD -0,20 USD -0,15%
News
Kupferpreis
13.731,00 USD -141,00 USD -1,02%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD 0,01 USD 0,32%
News
Mageres Schwein Preis
0,94 USD -0,01 USD -1,00%
News
Maispreis
4,18 USD -0,07 USD -1,53%
News
Mastrindpreis
3,54 USD USD 0,10%
News
Milchpreis
16,13 USD -0,01 USD -0,06%
News
Naphthapreis (European)
716,36 USD 2,91 USD 0,41%
News
Nickelpreis
18.545,00 USD 170,00 USD 0,93%
News
Ölpreis (Brent)
93,09 USD -2,27 USD -2,38%
News
Ölpreis (WTI)
90,54 USD -2,50 USD -2,69%
News
Orangensaftpreis
1,59 USD -0,09 USD -5,34%
News
Palladiumpreis
1.231,00 USD USD
News
Palmölpreis
4.492,00 MYR -39,00 MYR -0,86%
News
Platinpreis
1.784,50 USD USD
News
Rapspreis
522,75 EUR -11,00 EUR -2,06%
News
Reispreis
12,46 USD 0,06 USD 0,48%
News
Silberpreis
67,88 USD USD
News
Sojabohnenmehlpreis
308,70 USD -5,00 USD -1,59%
News
Sojabohnenölpreis
0,74 USD -0,02 USD -2,82%
News
Sojabohnenpreis
11,22 USD -0,07 USD -0,64%
News
Super Benzin
1,90 EUR -0,01 EUR -0,58%
News
Weizenpreis
202,00 EUR -1,00 EUR -0,49%
News
Zinkpreis
3.575,00 USD 11,00 USD 0,31%
News
Zinnpreis
54.000,00 USD -1.600,00 USD -2,88%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,91%
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.330,11 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.330,11 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

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