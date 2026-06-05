Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
06.06.26 13:17 Uhr
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werbung
Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
3.592,00 USD -74,00 USD -2,02%
0,74 USD -0,01 USD -1,52%
2.003,00 USD -12,00 USD -0,60%
1,88 EUR 0,00 EUR 0,21%
99,38 EUR -0,02 EUR -0,02%
48,07 EUR -0,43 EUR -0,89%
3,23 USD -0,11 USD -3,21%
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
4.330,11 USD USD
3,13 USD -0,06 USD -1,73%
94,84 USD -2,11 USD -2,18%
607,50 USD 1,00 USD 0,16%
2,47 USD -0,01 USD -0,26%
2.902,00 GBP -98,00 GBP -3,27%
134,00 USD -0,20 USD -0,15%
13.731,00 USD -141,00 USD -1,02%
2,50 USD 0,01 USD 0,32%
0,94 USD -0,01 USD -1,00%
4,18 USD -0,07 USD -1,53%
3,54 USD USD 0,10%
16,13 USD -0,01 USD -0,06%
716,36 USD 2,91 USD 0,41%
18.545,00 USD 170,00 USD 0,93%
93,09 USD -2,27 USD -2,38%
90,54 USD -2,50 USD -2,69%
1,59 USD -0,09 USD -5,34%
1.231,00 USD USD
4.492,00 MYR -39,00 MYR -0,86%
1.784,50 USD USD
522,75 EUR -11,00 EUR -2,06%
12,46 USD 0,06 USD 0,48%
67,88 USD USD
308,70 USD -5,00 USD -1,59%
0,74 USD -0,02 USD -2,82%
11,22 USD -0,07 USD -0,64%
1,90 EUR -0,01 EUR -0,58%
202,00 EUR -1,00 EUR -0,49%
3.575,00 USD 11,00 USD 0,31%
54.000,00 USD -1.600,00 USD -2,88%
0,14 USD USD -0,91%
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.330,11 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.330,11 US-Dollar).
Werbung
Werbung
Redaktion finanzen.net
Weitere Aluminiumpreis News
Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock