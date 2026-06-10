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Rohstoffe unter der Lupe

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

11.06.26 10:13 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.496,46 USD -46,19 USD -1,30%
News
Baumwolle
0,72 USD 0,01 USD 1,08%
News
Bleipreis
1.973,85 USD -9,00 USD -0,45%
News
Dieselpreis Benzin
1,83 EUR -0,04 EUR -2,19%
News
EEX Strompreis Phelix DE
100,63 EUR 1,13 EUR 1,14%
News
Erdgaspreis - TTF
50,35 EUR 1,77 EUR 3,64%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,13 USD -0,06 USD -1,76%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.101,45 USD 26,35 USD 0,65%
News
Haferpreis
3,18 USD -0,01 USD -0,31%
News
Heizölpreis
94,57 USD -0,79 USD -0,83%
News
Holzpreis
620,00 USD 2,00 USD 0,32%
News
Kaffeepreis
2,48 USD 0,04 USD 1,64%
News
Kakaopreis
2.891,00 GBP -46,00 GBP -1,57%
News
Kohlepreis
134,25 USD 1,05 USD 0,79%
News
Kupferpreis
13.369,35 USD -346,50 USD -2,53%
News
Lebendrindpreis
2,50 USD 0,02 USD 0,84%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,43%
News
Maispreis
4,18 USD -0,01 USD -0,30%
News
Mastrindpreis
3,54 USD USD 0,06%
News
Milchpreis
15,95 USD -0,05 USD -0,31%
News
Naphthapreis (European)
739,31 USD 11,30 USD 1,55%
News
Nickelpreis
17.379,00 USD -550,00 USD -3,07%
News
Ölpreis (Brent)
92,39 USD -2,61 USD -2,75%
News
Ölpreis (WTI)
89,22 USD -0,81 USD -0,90%
News
Orangensaftpreis
1,67 USD -0,04 USD -2,08%
News
Palladiumpreis
1.250,50 USD 10,50 USD 0,85%
News
Palmölpreis
4.450,00 MYR -4,00 MYR -0,09%
News
Platinpreis
1.681,00 USD -12,00 USD -0,71%
News
Rapspreis
528,75 EUR 6,25 EUR 1,20%
News
Reispreis
12,39 USD 0,06 USD 0,49%
News
Silberpreis
64,34 USD 0,60 USD 0,94%
News
Sojabohnenmehlpreis
303,60 USD 1,70 USD 0,56%
News
Sojabohnenölpreis
0,75 USD USD 0,11%
News
Sojabohnenpreis
11,22 USD -0,01 USD -0,11%
News
Super Benzin
1,85 EUR -0,04 EUR -2,06%
News
Weizenpreis
203,50 EUR 2,25 EUR 1,12%
News
Zinkpreis
3.485,85 USD -90,05 USD -2,52%
News
Zinnpreis
51.726,00 USD -1.330,00 USD -2,51%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD 0,50%
News

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,90 Prozent auf 4.111,96 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.075,10 US-Dollar gehandelt worden war.

Währenddessen legt der Silberpreis um 1,32 Prozent auf 64,58 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 63,74 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,47 Prozent auf 1.685,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.693,00 US-Dollar stand.

Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,05 Prozent auf 1.253,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.240,00 US-Dollar wert.

Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Donnerstagvormittag nach. Um -2,38 Prozent auf 92,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 95,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,61 Prozent auf 89,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,03 US-Dollar.

Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagvormittag um 1,46 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 08:17 Uhr gibt der Haferpreis um -0,31 Prozent auf 3,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Maispreis bei 4,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,07 Prozent auf 11,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,23 US-Dollar.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 301,90 US-Dollar am Vortag auf 303,30 US-Dollar nach oben (+0,46Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,50 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar) geht es um -1,32 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:11 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,83 Prozent auf 94,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,37 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: William Potter / Shutterstock.com

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