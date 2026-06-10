Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
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Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,90 Prozent auf 4.111,96 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.075,10 US-Dollar gehandelt worden war.
Währenddessen legt der Silberpreis um 1,32 Prozent auf 64,58 US-Dollar zu. Gestern war der Silberpreis noch 63,74 US-Dollar wert.
Daneben wertet der Platinpreis um 10:10 Uhr ab. Es geht -0,47 Prozent auf 1.685,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1.693,00 US-Dollar stand.
Währenddessen legt der Palladiumpreis um 1,05 Prozent auf 1.253,00 US-Dollar zu. Gestern war der Palladiumpreis noch 1.240,00 US-Dollar wert.
Zudem gibt der Ölpreis (Brent) am Donnerstagvormittag nach. Um -2,38 Prozent auf 92,74 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 95,00 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -0,61 Prozent auf 89,48 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 90,03 US-Dollar.
Nach 0,71 US-Dollar am Vortag ist der Baumwolle am Donnerstagvormittag um 1,46 Prozent auf 0,72 US-Dollar gestiegen.
Zudem zeigt sich der Haferpreis im Sinkflug. Um 08:17 Uhr gibt der Haferpreis um -0,31 Prozent auf 3,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 3,19 US-Dollar gemeldet wurde.
Derweil notiert der Maispreis bei 4,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,18 Prozent.
Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenpreis um -0,07 Prozent auf 11,22 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 11,23 US-Dollar.
Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 301,90 US-Dollar am Vortag auf 303,30 US-Dollar nach oben (+0,46Prozent).
In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenölpreis Zugewinne in Höhe von 0,28 Prozent auf 0,76 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,75 US-Dollar.
Daneben wertet der Zuckerpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,50 Prozent auf 0,14 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,14 US-Dollar stand.
Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,19 US-Dollar) geht es um -1,32 Prozent auf 3,14 US-Dollar nach unten.
In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:11 Uhr fällt der Heizölpreis um -0,83 Prozent auf 94,57 US-Dollar. Am Vortag standen noch 95,37 US-Dollar an der Tafel.
Redaktion finanzen.net
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