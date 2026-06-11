Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.
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Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,19 Prozent auf 4.207,01 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.215,22 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.
Derweil notiert der Silberpreis bei 67,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (67,57 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,81 Prozent.
Nach 1.667,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagmittag um 2,88 Prozent auf 1.715,50 US-Dollar gestiegen.
Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis 5,58 Prozent stärker bei 1.314,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.244,50 US-Dollar.
Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,01 Prozent auf 87,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 89,13 US-Dollar.
Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 84,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,71 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,68 Prozent.
Währenddessen legt der Baumwolle um 0,61 Prozent auf 0,73 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,72 US-Dollar wert.
Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,35 Prozent auf 2,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,54 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem fällt der Kakaopreis. Um -0,62 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 13:01 Uhr auf 2.868,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 2.886,00 Britische Pfund lag.
Zudem gibt der Maispreis am Freitagmittag nach. Um -0,36 Prozent auf 4,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,12 US-Dollar.
Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,16 Prozent auf 11,13 US-Dollar, nach 11,15 US-Dollar am Vortag.
Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,56 Prozent auf 303,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 301,70 US-Dollar.
Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,74 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,32 Prozent.
Nach 0,14 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagmittag um -0,51 Prozent auf 0,14 US-Dollar gesunken.
Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,68 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,09 US-Dollar.
Zudem gibt der Heizölpreis am Freitagmittag nach. Um -4,84 Prozent auf 88,23 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 92,72 US-Dollar.
Daneben sinkt der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 619,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 619,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.net
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