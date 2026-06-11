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Marktüberblick Rohstoffe

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

12.06.26 13:17 Uhr
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co. | finanzen.net

Die wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse. Ein Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3.533,00 USD 36,54 USD 1,05%
News
Baumwolle
0,73 USD USD 0,65%
News
Bleipreis
1.966,85 USD -7,00 USD -0,35%
News
Dieselpreis Benzin
1,83 EUR 0,00 EUR 0,11%
News
EEX Strompreis Phelix DE
101,32 EUR 0,69 EUR 0,69%
News
Erdgaspreis - TTF
49,43 EUR -0,92 EUR -1,83%
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3,04 USD -0,05 USD -1,46%
News
Ethanolpreis
2,16 USD 0,00 USD 0,05%
News
Goldpreis
4.201,82 USD -13,40 USD -0,32%
News
Haferpreis
3,15 USD -0,01 USD -0,24%
News
Heizölpreis
87,97 USD -4,76 USD -5,13%
News
Holzpreis
619,00 USD -0,50 USD -0,08%
News
Kaffeepreis
2,55 USD 0,01 USD 0,51%
News
Kakaopreis
2.880,00 GBP -6,00 GBP -0,21%
News
Kohlepreis
130,50 USD -2,25 USD -1,69%
News
Kupferpreis
13.417,65 USD 48,30 USD 0,36%
News
Lebendrindpreis
2,51 USD 0,01 USD 0,55%
News
Mageres Schwein Preis
0,93 USD USD -0,43%
News
Maispreis
4,09 USD -0,03 USD -0,61%
News
Mastrindpreis
3,60 USD 0,05 USD 1,49%
News
Milchpreis
16,04 USD 0,02 USD 0,12%
News
Naphthapreis (European)
719,82 USD -19,49 USD -2,64%
News
Nickelpreis
17.439,00 USD 60,00 USD 0,35%
News
Ölpreis (Brent)
86,91 USD -2,22 USD -2,49%
News
Ölpreis (WTI)
84,26 USD -3,45 USD -3,93%
News
Orangensaftpreis
1,66 USD -0,01 USD -0,60%
News
Palladiumpreis
1.313,00 USD 68,50 USD 5,50%
News
Palmölpreis
4.488,00 MYR 38,00 MYR 0,85%
News
Platinpreis
1.712,50 USD 45,00 USD 2,70%
News
Rapspreis
527,00 EUR -1,75 EUR -0,33%
News
Reispreis
12,16 USD -0,05 USD -0,37%
News
Silberpreis
66,97 USD -0,60 USD -0,89%
News
Sojabohnenmehlpreis
303,60 USD 1,90 USD 0,63%
News
Sojabohnenölpreis
0,73 USD -0,01 USD -1,49%
News
Sojabohnenpreis
11,13 USD -0,03 USD -0,22%
News
Super Benzin
1,86 EUR 0,01 EUR 0,49%
News
Weizenpreis
202,75 EUR -0,75 EUR -0,37%
News
Zinkpreis
3.467,90 USD -17,95 USD -0,51%
News
Zinnpreis
52.394,00 USD 668,00 USD 1,29%
News
Zuckerpreis
0,14 USD USD -0,73%
News

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -0,19 Prozent auf 4.207,01 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.215,22 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Derweil notiert der Silberpreis bei 67,02 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (67,57 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,81 Prozent.

Nach 1.667,50 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagmittag um 2,88 Prozent auf 1.715,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:13 Uhr notiert der Palladiumpreis 5,58 Prozent stärker bei 1.314,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.244,50 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Ölpreis (Brent) um -2,01 Prozent auf 87,34 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 89,13 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (WTI) bei 84,48 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (87,71 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,68 Prozent.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,61 Prozent auf 0,73 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,72 US-Dollar wert.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nordwärts. Der Kaffeepreis gewinnt 0,35 Prozent auf 2,55 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,54 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Kakaopreis. Um -0,62 Prozent reduziert sich der Kakaopreis um 13:01 Uhr auf 2.868,00 Britische Pfund, nachdem der Kakaopreis am Vortag noch bei 2.886,00 Britische Pfund lag.

Zudem gibt der Maispreis am Freitagmittag nach. Um -0,36 Prozent auf 4,10 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,12 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenpreis südwärts. Der Sojabohnenpreis sinkt -0,16 Prozent auf 11,13 US-Dollar, nach 11,15 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 0,56 Prozent auf 303,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenmehlpreis bei 301,70 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenölpreis bei 0,73 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,74 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,32 Prozent.

Nach 0,14 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagmittag um -0,51 Prozent auf 0,14 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Erdgaspreis - Natural Gas um -1,68 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,09 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Freitagmittag nach. Um -4,84 Prozent auf 88,23 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 92,72 US-Dollar.

Daneben sinkt der Holzpreis um -0,08 Prozent auf 619,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 619,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lisa S. / Shutterstock.com

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