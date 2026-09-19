DAX 25.304 -1,6%ESt50 6.236 -1,4%MSCI World 4.914 -0,2%Top 10 Crypto 10,87 +5,5%Nas 26.523 +0,4%Bitcoin 70.779 +0,5%Euro 1,1486 ±0,0%Öl 103,9 -0,9%Gold 4.380
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Fokus Goldpreis & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,288.50 USD -13.00 USD -0.39 %
News
Baumwolle
0.77 USD -0.01 USD -1.31 %
News
Bleipreis
1,868.00 USD 6.00 USD 0.32 %
News
Dieselpreis Benzin
2.46 EUR -0.02 EUR -0.73 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
143.47 EUR 4.26 EUR 3.06 %
News
Erdgaspreis - TTF
76.94 EUR -1.39 EUR -1.77 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.91 USD 0.01 USD 0.38 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,380.05 USD 0.00 USD 0 %
News
Haferpreis
4.09 USD -0.09 USD -2.15 %
News
Heizölpreis
133.67 USD -1.32 USD -0.98 %
News
Holzpreis
536.00 USD -14.00 USD -2.55 %
News
Kaffeepreis
2.95 USD 0.04 USD 1.38 %
News
Kakaopreis
3,934.00 GBP -318.00 GBP -7.48 %
News
Kohlepreis
137.05 USD -1.60 USD -1.15 %
News
Kupferpreis
14,529.00 USD 128.50 USD 0.89 %
News
Lebendrindpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.09 %
News
Mageres Schwein Preis
0.78 USD -0.01 USD -0.95 %
News
Maispreis
5.27 USD -0.03 USD -0.61 %
News
Mastrindpreis
3.34 USD -0.01 USD -0.38 %
News
Milchpreis
16.15 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
848.58 USD -1.09 USD -0.13 %
News
Nickelpreis
16,055.00 USD -115.00 USD -0.71 %
News
Ölpreis (Brent)
103.87 USD -0.95 USD -0.91 %
News
Ölpreis (WTI)
100.30 USD -1.61 USD -1.58 %
News
Orangensaftpreis
1.41 USD 0.01 USD 0.64 %
News
Palladiumpreis
1,309.00 USD 0.00 USD 0 %
News
Palmölpreis
4,698.00 MYR -14.00 MYR -0.3 %
News
Platinpreis
1,801.50 USD 0.00 USD 0 %
News
Rapspreis
551.75 EUR 0.00 EUR 0 %
News
Reispreis
15.66 USD -0.14 USD -0.85 %
News
Silberpreis
66.33 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenmehlpreis
354.70 USD -14.00 USD -3.8 %
News
Sojabohnenölpreis
0.68 USD -0.01 USD -1.6 %
News
Sojabohnenpreis
13.03 USD -0.17 USD -1.27 %
News
Super Benzin
2.30 EUR -0.02 EUR -0.91 %
News
Weizenpreis
244.00 EUR -1.00 EUR -0.41 %
News
Zinkpreis
4,010.00 USD 69.00 USD 1.75 %
News
Zinnpreis
53,600.00 USD 600.00 USD 1.13 %
News
Zuckerpreis
0.17 USD 0.00 USD -0.34 %
News

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.380,05 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.380,05 US-Dollar).

Werbung

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olivier Le Moal / Shutterstock

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.