Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.
Werte in diesem Artikel
Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.380,05 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.380,05 US-Dollar).
Redaktion finanzen.net
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