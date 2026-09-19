Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Fokus Goldpreis & Co.

19.09.26 13:17 Uhr

Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Gas & Co. im Überblick.

Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis . Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 4.380,05 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (4.380,05 US-Dollar).

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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