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Rohstoffe im Blick

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
2,979.80 USD -58.12 USD -1.91 %
News
Baumwolle
0.80 USD -0.01 USD -0.73 %
News
Bleipreis
1,865.90 USD 7.05 USD 0.38 %
News
Dieselpreis Benzin
2.27 EUR 0.01 EUR 0.49 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
155.60 EUR -0.50 EUR -0.32 %
News
Erdgaspreis - TTF
87.14 EUR -0.48 EUR -0.54 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.27 USD 0.07 USD 2.16 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
4,151.94 USD 46.24 USD 1.13 %
News
Haferpreis
3.96 USD -0.02 USD -0.38 %
News
Heizölpreis
127.86 USD -2.38 USD -1.83 %
News
Holzpreis
533.00 USD -13.50 USD -2.47 %
News
Kaffeepreis
2.96 USD -0.02 USD -0.82 %
News
Kakaopreis
4,416.00 GBP 99.00 GBP 2.29 %
News
Kohlepreis
143.75 USD -1.25 USD -0.86 %
News
Kupferpreis
14,750.35 USD 9.35 USD 0.06 %
News
Lebendrindpreis
2.24 USD -0.01 USD -0.32 %
News
Mageres Schwein Preis
0.76 USD 0.00 USD -0.07 %
News
Maispreis
4.80 USD -0.01 USD -0.21 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.02 USD -0.62 %
News
Milchpreis
15.03 USD -0.02 USD -0.13 %
News
Naphthapreis (European)
905.45 USD -4.49 USD -0.49 %
News
Nickelpreis
15,474.00 USD 23.00 USD 0.15 %
News
Ölpreis (Brent)
103.90 USD -2.16 USD -2.04 %
News
Ölpreis (WTI)
95.29 USD 0.20 USD 0.21 %
News
Orangensaftpreis
1.42 USD 0.01 USD 0.42 %
News
Palladiumpreis
1,122.50 USD 25.00 USD 2.28 %
News
Palmölpreis
4,515.00 MYR 117.00 MYR 2.66 %
News
Platinpreis
1,611.50 USD 1.00 USD 0.06 %
News
Rapspreis
523.00 EUR 5.00 EUR 0.97 %
News
Reispreis
17.25 USD -0.02 USD -0.12 %
News
Silberpreis
56.54 USD 0.88 USD 1.58 %
News
Sojabohnenmehlpreis
366.70 USD -3.40 USD -0.92 %
News
Sojabohnenölpreis
0.67 USD -0.01 USD -0.81 %
News
Sojabohnenpreis
12.72 USD -0.05 USD -0.41 %
News
Super Benzin
2.16 EUR 0.00 EUR -0.19 %
News
Weizenpreis
249.25 EUR 4.75 EUR 1.94 %
News
Zinkpreis
3,802.90 USD -17.25 USD -0.45 %
News
Zinnpreis
53,490.00 USD 616.00 USD 1.17 %
News
Zuckerpreis
0.21 USD 0.00 USD -0.72 %
News

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 1,08 Prozent auf 4.150,07 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.105,70 US-Dollar gehandelt worden war.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,67 Prozent auf 56,59 US-Dollar, nach 55,66 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,40 Prozent auf 1.617,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.610,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 2,82 Prozent auf 1.128,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.097,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,82 Prozent auf 104,13 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,06 Prozent auf 94,08 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 95,09 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,97 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,80 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -0,38 Prozent auf 3,96 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,98 US-Dollar.

Nach 4,81 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagvormittag um -0,36 Prozent auf 4,79 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,77 US-Dollar am Vortag auf 12,70 US-Dollar nach unten (--0,55 Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,19 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 365,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 370,10 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,91 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,05 Prozent niedriger bei 0,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 1,84 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 3,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,20 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,05 US-Dollar).

Zudem gibt der Heizölpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -2,03 Prozent auf 127,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 130,24 US-Dollar.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 145,00 US-Dollar am Vortag auf 143,75 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Alistair Scott / Shutterstock.com

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