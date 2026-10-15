Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Rohstoffe im Blick

15.10.26 10:13 Uhr

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 1,08 Prozent auf 4.150,07 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 4.105,70 US-Dollar gehandelt worden war.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 1,67 Prozent auf 56,59 US-Dollar, nach 55,66 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,40 Prozent auf 1.617,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.610,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag hinzu. Um 2,82 Prozent auf 1.128,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.097,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,82 Prozent auf 104,13 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,06 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr ab. Es geht -1,06 Prozent auf 94,08 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 95,09 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,97 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 10:00 Uhr auf 0,80 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,81 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -0,38 Prozent auf 3,96 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,98 US-Dollar.

Nach 4,81 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Donnerstagvormittag um -0,36 Prozent auf 4,79 US-Dollar gesunken.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,77 US-Dollar am Vortag auf 12,70 US-Dollar nach unten (--0,55 Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,19 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 365,70 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 370,10 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,91 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Zuckerpreis mit Verlusten. Um 10:01 Uhr notiert der Zuckerpreis -0,05 Prozent niedriger bei 0,21 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,21 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 1,84 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:10 Uhr auf 3,26 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,20 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Milchpreis bei 15,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (15,05 US-Dollar).

Zudem gibt der Heizölpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -2,03 Prozent auf 127,60 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 130,24 US-Dollar.

Indes gibt der Kohlepreis nach. Für den Kohlepreis geht es nach 145,00 US-Dollar am Vortag auf 143,75 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Redaktion finanzen.net