DAX 25.868 -0,7%ESt50 6.154 -0,9%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,22 -2,3%Nas 25.608 -2,2%Bitcoin 69.076 -0,9%Euro 1,1155 -0,3%Öl 117,3 +2,1%Gold 3.920 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktuelle Rohstoffpreise

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,063.20 USD -20.80 USD -0.67 %
News
Baumwolle
0.78 USD 0.00 USD -0.1 %
News
Bleipreis
1,877.65 USD -32.25 USD -1.69 %
News
Dieselpreis Benzin
2.30 EUR 0.00 EUR -0.17 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
167.00 EUR -1.80 EUR -1.07 %
News
Erdgaspreis - TTF
99.99 EUR -2.31 EUR -2.26 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
2.87 USD -0.08 USD -2.81 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,918.20 USD -106.51 USD -2.65 %
News
Haferpreis
3.43 USD -0.01 USD -0.15 %
News
Heizölpreis
127.86 USD 2.64 USD 2.11 %
News
Holzpreis
518.00 USD 2.50 USD 0.48 %
News
Kaffeepreis
2.88 USD 0.02 USD 0.82 %
News
Kakaopreis
4,137.00 GBP -20.00 GBP -0.48 %
News
Kohlepreis
145.00 USD 0.15 USD 0.1 %
News
Kupferpreis
14,557.65 USD -86.50 USD -0.59 %
News
Lebendrindpreis
2.25 USD -0.02 USD -1.04 %
News
Mageres Schwein Preis
0.60 USD 0.00 USD -0.08 %
News
Maispreis
4.50 USD -0.02 USD -0.33 %
News
Mastrindpreis
3.41 USD -0.10 USD -2.81 %
News
Milchpreis
15.19 USD 0.00 USD 0 %
News
Naphthapreis (European)
924.02 USD -1.01 USD -0.11 %
News
Nickelpreis
15,350.00 USD -229.00 USD -1.47 %
News
Ölpreis (Brent)
117.18 USD 2.30 USD 2 %
News
Ölpreis (WTI)
104.12 USD 2.12 USD 2.08 %
News
Orangensaftpreis
1.23 USD -0.06 USD -4.32 %
News
Palladiumpreis
974.50 USD -33.50 USD -3.32 %
News
Palmölpreis
4,449.00 MYR 58.00 MYR 1.32 %
News
Platinpreis
1,422.00 USD -64.00 USD -4.31 %
News
Rapspreis
528.75 EUR 0.50 EUR 0.09 %
News
Reispreis
17.33 USD -0.09 USD -0.49 %
News
Silberpreis
49.45 USD -2.63 USD -5.05 %
News
Sojabohnenmehlpreis
326.70 USD -2.60 USD -0.79 %
News
Sojabohnenölpreis
0.66 USD 0.01 USD 1.19 %
News
Sojabohnenpreis
12.25 USD 0.05 USD 0.41 %
News
Super Benzin
2.09 EUR 0.00 EUR -0.10 %
News
Weizenpreis
227.00 EUR 0.25 EUR 0.11 %
News
Zinkpreis
3,979.65 USD 19.75 USD 0.5 %
News
Zinnpreis
50,395.00 USD -1,303.50 USD -2.52 %
News
Zuckerpreis
0.19 USD 0.00 USD -0.87 %
News

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -1,54 Prozent auf 3.962,63 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 4.024,71 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Werbung

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 52,08 US-Dollar am Vortag auf 50,06 US-Dollar nach unten (--3,88 Prozent).

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.437,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.486,00 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,26 Prozent.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Palladiumpreis um -3,32 Prozent auf 974,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.008,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 117,39 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (114,88 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,18 Prozent.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Plus. Im Vergleich zum Vortag (102,00 US-Dollar) geht es um 1,88 Prozent auf 103,92 US-Dollar nach oben.

Daneben sinkt der Baumwolle um -0,59 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 0,15 Prozent auf 3,44 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,43 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Kaffeepreis am Freitagmittag hinzu. Um 0,93 Prozent auf 2,88 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kaffeepreis bei 2,85 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -0,34 Prozent auf 4.143,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.157,00 Britische Pfund.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,50 Prozent auf 4,49 US-Dollar, nach 4,51 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 13:01 Uhr ab. Es geht -9,18 Prozent auf 1,17 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,29 US-Dollar stand.

Zudem fällt der Sojabohnenpreis. Um -0,20 Prozent reduziert sich der Sojabohnenpreis um 12:56 Uhr auf 12,17 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenpreis am Vortag noch bei 12,20 US-Dollar lag.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,76 Prozent auf 326,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 329,30 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis bergauf. Der Sojabohnenölpreis steigt 0,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar, nach 0,66 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Zuckerpreis um -0,98 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,19 US-Dollar.

Währenddessen wird der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,95 US-Dollar).

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 1,90 Prozent auf 127,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 125,22 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.