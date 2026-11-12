DAX 26.865 +0,8%ESt50 6.412 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,61 -2,0%Nas 25.466 +1,6%Bitcoin 65.785 -1,3%Euro 1,1087 -0,0%Öl 92,2 -0,6%Gold 3.939 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Commodities im Blick

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Aluminiumpreis
3,062.85 USD 36.85 USD 1.22 %
News
Baumwolle
0.79 USD 0.00 USD 0.61 %
News
Bleipreis
1,843.85 USD -1.15 USD -0.06 %
News
Dieselpreis Benzin
2.19 EUR -0.04 EUR -1.66 %
News
EEX Strompreis Phelix DE
153.75 EUR 3.40 EUR 2.26 %
News
Erdgaspreis - TTF
86.43 EUR 0.96 EUR 1.12 %
News
Erdgaspreis - Natural Gas
3.29 USD 0.07 USD 2.21 %
News
Ethanolpreis
2.16 USD 0.00 USD 0.05 %
News
Goldpreis
3,942.08 USD -45.55 USD -1.14 %
News
Haferpreis
3.47 USD -0.04 USD -1 %
News
Heizölpreis
110.69 USD -0.53 USD -0.48 %
News
Holzpreis
499.50 USD -11.50 USD -2.25 %
News
Kaffeepreis
2.70 USD 0.01 USD 0.30 %
News
Kakaopreis
3,763.00 GBP 6.00 GBP 0.16 %
News
Kohlepreis
136.50 USD 0.35 USD 0.26 %
News
Kupferpreis
13,874.85 USD -117.15 USD -0.84 %
News
Lebendrindpreis
2.19 USD 0.00 USD -0.10 %
News
Mageres Schwein Preis
0.56 USD 0.00 USD 0.40 %
News
Maispreis
4.48 USD 0.00 USD 0 %
News
Mastrindpreis
3.33 USD 0.02 USD 0.69 %
News
Milchpreis
17.81 USD -0.03 USD -0.17 %
News
Naphthapreis (European)
826.11 USD 10.75 USD 1.32 %
News
Nickelpreis
15,929.00 USD 56.50 USD 0.36 %
News
Ölpreis (Brent)
92.15 USD -0.61 USD -0.66 %
News
Ölpreis (WTI)
85.84 USD -0.69 USD -0.80 %
News
Orangensaftpreis
1.46 USD -0.01 USD -0.68 %
News
Palladiumpreis
1,019.00 USD -34.00 USD -3.23 %
News
Palmölpreis
4,168.00 MYR 12.00 MYR 0.29 %
News
Platinpreis
1,527.00 USD -11.50 USD -0.75 %
News
Rapspreis
540.00 EUR 10.50 EUR 1.98 %
News
Reispreis
17.90 USD -0.06 USD -0.33 %
News
Silberpreis
50.94 USD -0.89 USD -1.72 %
News
Sojabohnenmehlpreis
329.70 USD 0.00 USD 0 %
News
Sojabohnenölpreis
0.64 USD 0.00 USD -0.25 %
News
Sojabohnenpreis
12.24 USD -0.05 USD -0.41 %
News
Super Benzin
1.96 EUR -0.04 EUR -1.95 %
News
Weizenpreis
236.00 EUR 5.75 EUR 2.5 %
News
Zinkpreis
3,793.65 USD 25.65 USD 0.68 %
News
Zinnpreis
47,175.00 USD 831.50 USD 1.79 %
News
Zuckerpreis
0.18 USD 0.00 USD -1.84 %
News

Der Goldpreis zeigt sich gegenüber dem Vortag um 13:13 Uhr mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor der Goldpreis -1,10 Prozent auf 3.943,59 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 3.987,63 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Werbung

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,60 Prozent auf 51,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 51,83 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Platinpreis um -0,71 Prozent auf 1.527,50 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 1.538,50 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 13:11 Uhr fällt der Palladiumpreis um -3,04 Prozent auf 1.021,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.053,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 92,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,74 Prozent im Vergleich zum Vortag (92,76 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (WTI) Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 85,86 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 86,53 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar) geht es um 0,62 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 2,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,69 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Kakaopreis -0,24 Prozent niedriger bei 3.748,00 Britische Pfund. Am Vortag stand der Preis bei 3.757,00 Britische Pfund.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 13:03 Uhr zieht der Maispreis um 0,11 Prozent auf 4,49 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,48 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,06 Prozent auf 329,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 329,70 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,27 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,64 US-Dollar.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -2,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,99 Prozent auf 3,28 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3,22 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,48 Prozent auf 110,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 111,22 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Margaret M Stewart / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.