Rohstoffe im Blick

Die aktuellen Preise der wichtigsten Commodities im Überblick.

Der Goldpreis ist am Vormittag geklettert. Um 10:10 Uhr legte der Goldpreis um 0,31 Prozent auf 3.868,15 US-Dollar zu, nachdem er am Vortag noch bei 3.856,31 US-Dollar gehandelt worden war.

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Derweil geht es für den Silberpreis bergauf. Der Silberpreis steigt 0,23 Prozent auf 47,43 US-Dollar, nach 47,32 US-Dollar am Vortag.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,35 Prozent auf 1.453,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.448,50 US-Dollar.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Dienstagvormittag nach. Um -0,51 Prozent auf 976,00 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 981,00 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -0,11 Prozent auf 92,34 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 92,44 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben wertet der Ölpreis (WTI) um 10:11 Uhr auf. Es geht 0,04 Prozent auf 85,75 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 85,72 US-Dollar stand.

Zudem steigt der Baumwolle. Um 0,32 Prozent verstärkt sich der Baumwolle um 09:44 Uhr auf 0,77 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,77 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Maispreis um 0,45 Prozent auf 4,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,49 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Sojabohnenpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 12,29 US-Dollar lag, wird der Sojabohnenpreis um 10:00 Uhr auf 12,29 US-Dollar beziffert.

Indes gewinnt der Sojabohnenmehlpreis hinzu. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 334,60 US-Dollar am Vortag auf 335,90 US-Dollar nach oben (+0,39Prozent).

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -0,77 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr auf 0,62 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,62 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,39 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit Verlusten. Um 10:10 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas -0,58 Prozent niedriger bei 3,10 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 3,12 US-Dollar.

Zudem fällt der Heizölpreis. Um -0,74 Prozent reduziert sich der Heizölpreis um 10:10 Uhr auf 106,99 US-Dollar, nachdem der Heizölpreis am Vortag noch bei 107,78 US-Dollar lag.

Währenddessen kommt der Kohlepreis kaum von der Stelle. Um 09:50 Uhr werden 135,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion Finanzen.net