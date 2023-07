Deutsche Bank: Gasversorgungslage in Deutschland bleibt entspannt

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gasversorgungslage in Deutschland wird nach Einschätzung der Deutsche-Bank-Analysten Eric Heymann und Marion Muehlberger in diesem Jahr entspannt bleiben. In ihrem Basisszenario rechnen sie damit, dass der Gasverbrauch für den Rest des Jahres 2023 und im Winter 2023/24 auf dem Vorjahresniveau bleiben wird. Die Gasspeicher dürften dann am Ende der Heizperiode 2023/24 noch zu 35 Prozent gefüllt sein. Sollte der Gasverbrauch aufgrund eines harten Winters um 10 Prozent höher als unterstellt ausfallen, könnte es jedoch zu Knappheiten kommen.

Heymann und Muehlberger gehen davon aus, dass die geringeren Gaseinfuhren aus den Niederlanden nicht durch andere Importe ausgeglichen werden und haben ihre Prognosen für die täglichen Importe via Pipeline 2023 auf 2.450 (zuvor: 2.950) Gigawattstunden gesenkt. Zugleich erwarten sie eine kontinuierliche Zunahme der direkten Einfuhr von Flüssiggas (LNG), wobei sie zugleich ihre Prognose für die Auslastung der LNG-Terminals 2023 und 2024 auf 60 bzw. 65 Prozent gesenkt haben.

