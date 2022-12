Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zur Energieversorgung und -sicherheit in Deutschland:

Deutsche und französische Industrie für schnellen Wasserstoffhochlauf

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und seine französischen Partnerverbände France Industrie und Medef haben Vorschläge für den zügigen Hochlauf einer europäischen Wasserstoffwirtschaft entwickelt. "Die deutsche Industrie und die französische Industrie wollen künftig enger zusammenarbeiten für den schnelleren Hochlauf einer europäischen Wasserstoff-Wertschöpfungskette", sagte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. Für den klimaneutralen Umbau der europäischen Wirtschaft müsse grüner Wasserstoff "innerhalb kürzester Zeit in gigantischen Mengen zur Verfügung stehen". Lösch forderte, die EU sollte einen klaren Rahmen für den Auf- und Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur schaffen. Notwendig sei ein EU-weites Zertifizierungssystem. Brüssel dürfe "keine Technologie für die Produktion erneuerbaren oder kohlenstoffarmen Wasserstoffs von vornherein ausschließen".

Scholz wünscht sich EU-Gaspreisdeckel, der "niemals relevant wird"

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich zuversichtlich über eine Einigung auf einen europäischen Gaspreisdeckel beim Treffen der Energieminister am kommenden Montag geäußert. Er glaube an ein "sehr gutes Ergebnis", sagte Scholz zum Abschluss des letzten EU-Gipfels in diesem Jahr in Brüssel. "Der Preis wird allerdings so hoch sein, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird", fügte Scholz hinzu.

