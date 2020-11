Deutschland: Spritpreise steigen erneut

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Trendwende bei den Spritpreisen verfestigt sich. Bereits die zweite Woche in Folge sind Benzin und Diesel teurer geworden, wie der ADAC am Mittwoch in München mitteilte. Super E10 kostete demnach am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,211 Euro - das sind 2,6 Cent mehr als vor einer Woche. Diesel legte um 2,4 Cent auf 1,062 Euro zu.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Vergangene Woche waren die Spritpreise nach längerer Talfahrt wieder gestiegen, diese Tendenz hat sich nun verstärkt. Sie sind allerdings noch weit von den Niveaus vor der Corona-Krise entfernt. Als Treiber des aktuellen Anstiegs sieht der ADAC insbesondere den Ölpreis, der seit Monatsbeginn deutlich zugelegt hat./ruc/DP/jha