E.ON prognostiziert Ökostromanteil für 2020 mit 47,3 Prozent

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland erreicht in diesem Jahr voraussichtlich einen neuen Rekord beim Anteil des Ökostroms an der gesamten Stromerzeugung. Nach Berechnungen des Energieversorgers E.ON steigt er von 42,6 Prozent auf nun 47,3 Prozent. Damit steuerten die Solar-, Wind-, Wasser- und Biomasseanlagen 2020 voraussichtlich bereits genug Energie bei, um den deutschen Bedarf für insgesamt 172 Tage vollständig aus Erneuerbaren zu decken, wie der Versorger in Essen mitteilte.

Rechnerisch könnte sich das Land damit bis zum morgigen Samstag, den 20. Juni, komplett mit Ökostrom versorgen. Der sogenannte "Tag der grünen Energie", bis zu dem allein die Erneuerbaren den Energiebedarf hierzulande decken können, fiel 2003 noch in den Januar und 2010 in den März. 2019 war es der 4. Juni. "Er symbolisiert den Fortschritt der Energiewende und wird sich - den weiteren Ausbau der Erneuerbaren vorausgesetzt - noch weiter nach hinten schieben", erklärte E.ON-Chef Johannes Teyssen.

