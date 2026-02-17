DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -1,8%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.300 +0,8%Euro1,1722 -0,5%Öl79,46 +9,6%Gold5.408 +2,5%
Edelmetall im Fokus

Sicherer Hafen? Goldpreis legt kräftig zu und klettert über 5.400-Dollar-Marke

02.03.26 08:28 Uhr
Flucht ins Gold: Krisenangst treibt Preis nach oben

Gold hat sich am Montag wegen der Eskalation im Nahen Osten in den wie erwartet deutlich verteuert.

Werte in diesem Artikel
Rohstoffe
Goldpreis
5.402,81 USD 124,92 USD 2,37%
News
Silberpreis
95,93 USD 2,09 USD 2,23%
News

Auch der Preis für Silber zog kräftig an. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Sl kostete zuletzt noch rund 5.414,94 US-Dollar und nähert sich damit wieder so langsam dem Rekordhoch von fast 5.600 Dollar Ende Januar an.

In den Wochen nach dem Höchststand war der Kurs zeitweise unter die Marke von 4.500 Dollar abgerutscht, bevor er sich in den vergangenen Wochen wieder kräftig erholte. Seit Ende 2025 kletterte der Goldpreis um fast ein Viertel nach oben, und das, nachdem er im vergangenen Jahr mit einem Anstieg von 65 Prozent das höchste Jahresplus seit 1979 eingefahren hatte. Gold gilt bei vielen Anlegern als sogenannter sicherer Hafen in politisch unsicheren Zeiten.

Am Wochenende griffen Israel und die USA den Iran an und töteten dabei unter anderem das Staatsoberhaupt und den Religionsführer des Landes, Ajatollah Ali Chamenei. Der Iran reagierte mit Gegenangriffen und schränkte außerdem den Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Engstellen des weltweiten Energiehandels, ein.

LONDON (dpa-AFX)

