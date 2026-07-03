DAX24.940 -0,9%Est506.239 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5600 -0,9%Nas25.691 -0,6%Bitcoin57.228 -1,1%Euro1,1381 -0,2%Öl99,28 +5,5%Gold4.073 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Infineon 623100 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX um 25.000-Punkte-Marke -- Alphabet steigert Gewinn und Umsatz -- Siemens Energy, Thales, SpaceX, TI, STMicro, Tesla, ServiceNow, Nokia im Fokus
Top News
Unilever-Aktie verliert: McCormick plant nach Fusion Londoner Zweitnotierung Unilever-Aktie verliert: McCormick plant nach Fusion Londoner Zweitnotierung
IBM-Aktie dreht ins Minus: Gewinn und Umsatz gestiegen - Prognose gesenkt - Übernahme von HRL Laboratories IBM-Aktie dreht ins Minus: Gewinn und Umsatz gestiegen - Prognose gesenkt - Übernahme von HRL Laboratories
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Edelmetall-Skepsis

Nach Kursrutsch: Warum Analysten bei Gold und Silber skeptisch bleiben

23.07.26 13:59 Uhr
Goldpreis und Silberpreis im Fokus: Analysten sehen kaum Chance auf nachhaltige Erholung | finanzen.net

Nach dem historischen Ausverkauf keimt bei Gold und Silber wieder Hoffnung auf, doch zwei Großbanken bremsen die Erwartungen deutlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
53,86 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UBS
42,23 CHF -0,66 CHF -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
4.067,01 USD -63,54 USD -1,54%
News
Silberpreis
57,95 USD -1,78 USD -2,98%
News

  • Gold und Silber erholen sich, doch BofA und UBS bleiben skeptisch
  • BofA warnt am 16. Juli vor einer längeren, tieferen Korrektur
  • UBS senkt ihr Einstiegsziel für Silber auf 48 bis 50 US-Dollar

Nach einem historischen Kurseinbruch haben sich Gold und Silber in den vergangenen Tagen zwar wieder gefangen, doch Bank of America (BofA) und UBS dämpfen die Hoffnung auf eine nachhaltige Erholung. Beide Häuser verweisen laut CNBC in aktuellen Analysen auf charttechnische Warnsignale und makroökonomischen Gegenwind. Für Anleger bedeutet das: Der jüngste Rebound ist aus Sicht der Analysten noch kein Beleg für eine Trendwende.

Death Cross bei Gold: BofA sieht Risiko einer tieferen Korrektur

In einer Analyse vom 16. Juli verweist BofA auf ein sogenanntes Todeskreuz, also den Fall des gleitenden 50-Tage-Durchschnitts unter den 200-Tage-Durchschnitt, als Warnsignal für das gelbe Edelmetall. Zusammen mit einer aus Sicht der Bank noch immer hohen Long-Positionierung der Spekulanten und Parallelen zu früheren Markthochs erhöhe dies das Risiko einer länger andauernden, tieferen Korrektur. Die Bank ordnet den jüngsten Kursanstieg damit als technische Gegenbewegung ein, nicht als Ende des Abwärtstrends.

UBS kappt ihr Einstiegsziel für Silber

Noch zurückhaltender äußert sich UBS. Die Schweizer Großbank ist skeptisch, dass sich die Erholung bei Silber fortsetzt, und rät Anlegern von einem Einstieg auf dem aktuellen Niveau ab. In dieser Woche senkte UBS die von ihr als attraktiv erachtete Einstiegsmarke für Silber von rund 55 US-Dollar je Feinunze auf eine Spanne von 48 bis 50 US-Dollar. UBS-Stratege Dominic Schnider begründete dies in einer Note vom 20. Juli mit der Eskalation im Nahen Osten, gestiegenen Opportunitätskosten und einem festen US-Dollar, die den kurzfristigen Gegenwind für Silber verlängern dürften.

Rebound ja, nachhaltiger Trend noch nicht

Gold und Silber hatten 2025 eine der stärksten Rallys ihrer Geschichte hingelegt, ehe 2026 eine deutlich volatilere Phase mit tiefen Kursverlusten einsetzte. Silber markierte am 29. Januar 2026 mit 121,62 US-Dollar je Feinunze ein Allzeithoch, bevor die Korrektur einen Großteil dieser Gewinne wieder auffraß. Vor diesem Hintergrund werten BofA und UBS den jüngsten Rebound als Erholung innerhalb eines fragilen Marktumfelds und nicht als Signal für eine neue Aufwärtsbewegung.

Ob sich die Skepsis von BofA und UBS bestätigt, dürfte sich in den kommenden Wochen an der Entwicklung des US-Dollar, der Realzinsen und an weiteren Analystenkommentaren zeigen. Bricht der aktuelle Rebound ab, ohne dass Gold und Silber neue charttechnische Marken zurückerobern, wäre das ein Hinweis darauf, dass die Korrektur noch nicht ausgestanden ist.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Anzeige: UBS-Aktie und tausende weitere Wertpapiere provisionsfrei bei finanzen.net zero.

In eigener Sache

Übrigens: Bank of America und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Ravital / Shutterstock.com, Juk86 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldpreis