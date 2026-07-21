Einstiegsgelegenheit?

Spannungen im Nahen Osten und eine falkenhafte Fed setzen den Goldpreis unter Druck, doch die UBS zieht daraus einen anderen Schluss.

Die UBS wertet Rücksetzer beim Goldpreis als Kaufgelegenheit statt als Warnung

Als Einstiegsniveau nennt die Bank Kurse in Richtung 3.850 US-Dollar je Unze

Kurzfristig bleibt Gold anfällig, langfristig sieht die UBS Rückenwind

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Fallende Goldnotierungen sind für die UBS kein Grund zur Sorge, sondern eine Einladung: Die Schweizer Großbank rät Anlegern, Kursrücksetzer in Richtung 3.850 US-Dollar je Unze als Kaufgelegenheit zu nutzen, statt sie als Wende zum Schlechteren zu deuten. Diese Einschätzung stammt von den UBS-Strategen Dominic Schnider und Giovanni Staunovo, die sie am Dienstag in einer Kundennotiz formulierten.

Kurzfristig lastet der Gegenwind auf dem Goldpreis

Kurzfristig sieht die UBS den Preis in der Defensive. Die neu aufflammenden Spannungen im Nahen Osten und höhere Ölpreise erzeugen zusätzlichen Gegenwind, ablesbar an einer verhaltenen Anlegernachfrage und schwächeren Notierungen. Hinzu kommen falkenhafte Signale von Fed-Chef Kevin Warsh und die Erwartung höherer US-Leitzinsen an den Anleihemärkten. Überrascht die Konjunktur positiv, blieben die kurzfristigen Aussichten schwierig, warnt die Bank. In diesem Fall könnte der Preis bis auf 3.850 US-Dollar je Unze oder darunter fallen. Aktuell notiert Gold bei rund 4.115 US-Dollar je Unze und damit oberhalb dieser Marke.

Notenbanken allein tragen den Preis nicht

Der Kern der UBS-Argumentation betrifft die Nachfragestruktur. Zwar kaufen die Notenbanken wieder verstärkt Gold, und die Bank rechnet für das Gesamtjahr mit hohen Käufen von 750 bis 1.000 Tonnen. Diese Zuflüsse allein reichten jedoch nicht aus, um die Preise nach oben zu treiben. Nötig wäre laut Schnider und Staunovo eine Anlegernachfrage von rund 500 Tonnen je Quartal. Das setzt allerdings voraus, dass das US-Wachstumsnarrativ eine weniger restriktive Geldpolitik oder ein stagflationsähnliches Umfeld begünstigt. Genau hier liegt der Haken für die Einstiegsidee, denn ohne diesen Umschwung fehlt dem Preis der Treibstoff.

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Langfristig sieht die UBS klare Unterstützung

Über den kurzfristigen Gegenwind hinaus bleibt das Szenario aus Sicht der UBS klar und unterstützend. Als Gründe nennen die Strategen strukturelle, über Jahre gewachsene Schuldenprobleme und einen starken US-Dollar, in dem globale Anleger übergewichtet seien. Aus Diversifikationsgründen bleibe Gold haltenswert, besonders für Anleger mit einem generationenübergreifenden Horizont. Die Botschaft der Bank lautet damit, dass Schwächephasen für langfristig orientierte Anleger eher Gelegenheit als Bedrohung sind, sofern sie die kurzfristigen Risiken tragen können.

Ob aus dem Rücksetzer tatsächlich eine Einstiegschance wird, hängt für die UBS an der Anlegernachfrage. Der nächste Prüfstein sind daher die Quartalsdaten zu den Zuflüssen in Gold-Produkte und die weitere Zinsrhetorik der Fed.

Julia Walter, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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