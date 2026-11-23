Verschnaufpause nach dem Ausverkauf: Goldnotierung stabilisiert sich nach herben Rückschlägen
Der Goldpreis hat am Montag die jüngste Talfahrt zumindest vorerst gestoppt.
Am frühen Nachmittag wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Börse in London zu 3.625 US-Dollar gehandelt und damit etwa zweieinhalb Prozent höher als am Freitag.
Am Markt wurde die Kurserholung mit günstigen Einstiegspreisen erklärt. Demnach gebe es in China bereits Anzeichen dafür, dass Privatanleger die Kursrückgänge zum Kauf nutzen. Das Interesse sei "hauptsächlich von Privatanlegern getrieben", heißt es.
In der vergangenen Woche hatte es bei der Notierung den stärksten Verlust auf Wochensicht in acht Monaten gegeben. So war der Goldpreis am Freitag wegen der Spekulation auf steigende Zinsen in den USA bis auf 3.502 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit September 2025.
Am Markt wird fest mit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Dezember gerechnet. Da Gold auf dem Weltmarkt in der Regel in Dollar gehandelt wird, macht ein Kursanstieg der amerikanischen Währung das Edelmetall teurer, was die Nachfrage bremst.
Seit der Goldpreis zu Beginn des Jahres ein Rekordhoch bei knapp 5.600 Dollar je Feinunze erreicht hatte, ist der Kurs tendenziell gefallen. In dieser Zeit hat das Edelmetall etwa 37 Prozent seines Werts verloren.
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LONDON (dpa-AFX)
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