Ölpreis-Prognose von Paul Tudor Jones erschüttert Märkte: Droht der Zinsdruck-Schock?

Energie treibt die Preise

21.10.26 03:14 Uhr

Ein bekannter Investor setzt auf noch teureres Öl, doch was passiert mit Inflation, Zinsen und Aktien, falls seine Prognose eintrifft?

• Höhere Energiepreise erhöhen die Inflationsrate und den Zinsdruck, was die Aktienmärkte unter Zugzwang bringt, da steigende Zinsen die Anlagekosten erhöhen und die Wirtschaft belasten könnten.

• Die Energiepreise, insbesondere im US- und Euro-Raum, steigen aufgrund geopolitischer Konflikte und treiben die Inflation an, was wiederum den Druck auf die Notenbanken erhöht, die Zinsen weiter anzuheben.

• Paul Tudor Jones rechnet mit einem weiteren Anstieg des Ölpreises um 20 bis 25 US-Dollar, was laut seiner Einschätzung den Aktienmarkt belasten könnte, da höhere Ölpreise die Inflation antreiben.

Jones setzt auf Öl und warnt vor der Reaktion der Aktienmärkte

Energiepreise treiben die Teuerung in den USA und im Euroraum

Anleger unter Zugzwang?

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Paul Tudor Jones rechnet mit einem weiteren Anstieg des Ölpreises um 20 bis 25 US-Dollar. Der Gründer und Chief Investment Officer von Tudor Investment sagte vergangene Woche in der CNBC-Sendung Squawk Box, er sei auf Öl long positioniert. Für Anleger stellt sich damit die Frage, was teureres Öl für Inflation, Zinsen und Aktien bedeutet.

Jones' Wette auf teureres Öl

Jones begründet seine Position mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran, der dem Ölpreis seiner Einschätzung nach eine weitere Aufwärtsbewegung bescheren dürfte. Ein solcher Anstieg würde die Ölpreise über ihren bisherigen Schlusshöchststand von knapp 113 US-Dollar je Barrel heben - ein Szenario, das laut Jones Gift für den Aktienmarkt wäre.

Der Krieg begann am 28. Februar und hat den Markt seither in Wellen bewegt. Die Ölpreise sprangen im März nach oben, erreichten Anfang April ihren Höhepunkt und fielen im Juni unter 70 US-Dollar je Barrel. Ab Juli stiegen sie wieder, weil sich der Konflikt erneut zuspitzte und der Status der Straße von Hormus unklar blieb. Die Verhandlungen zwischen Iran und USA stocken weiterhin.

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Jones' Szenario ist damit keine Prognose aus dem Nichts, sondern die Fortsetzung eines Preispfads, der im Jahresverlauf schon mehrere Extreme gesehen hat. Dass die Preise nach Entspannungsphasen rasch wieder anzogen, zeigt, wie stark sie an Nachrichten aus dem Konflikt hängen.

Wie Energie die Inflation antreibt

Wie eng Ölpreis und Teuerung verknüpft sind, zeigt der US-Verbraucherpreisbericht. Die Preise stiegen im September laut US-Arbeitsministerium um 3,7 Prozent zum Vorjahr, nach 3,4 Prozent im August. Der Benzinpreisindex legte binnen eines Monats um 9,1 Prozent zu und machte über die Hälfte des Gesamtanstiegs aus, wie das Ministerium am vergangenen Mittwoch mitteilte.

Der Schub geht damit im Kern auf Energie zurück. Die Kernrate ohne Nahrung und Energie lag bei 2,6 Prozent, der Preisdruck bleibt also bislang vor allem energiegetrieben. Im Euroraum stieg die Inflation im September auf 3,8 Prozent, ein Dreijahreshoch, wie Eurostat am Freitag mitteilte. Energie verteuerte sich dort um 18,9 Prozent zum Vorjahr.

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Steigt der Ölpreis wie von Jones erwartet, dürfte sich dieser Effekt fortsetzen, sofern Benzin und Heizöl dem Rohöl folgen. Das stützt die Sorge, dass die Gesamtinflation länger erhöht bleibt, auch wenn die Kernrate noch moderat ausfällt.

Zinsdruck steigt, Gefahr für die Aktienmärkte

Die Notenbanken haben bereits reagiert. Die Fed hob am 16. September einstimmig die Zielspanne um einen Viertelprozentpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent an und verwies auf eine erhöhte Unsicherheit, auch wegen geopolitischer Entwicklungen. Die nächsten Entscheidungen, auch die der EZB, stehen kommende Woche an.

Nachdem die EZB die Zinsen bereits zweimal angehoben hat, schloss Bundesbank-Präsident Joachim Nagel am Rande der IWF-Jahrestagung weitere Schritte nicht aus, sollte die Lage so bleiben. Die Finanzmärkte erwarten laut Reuters, dass die Notenbank Ende Oktober vorerst stillhält und im Dezember nachlegt.

Anleger unter Zugzwang: Steigender Ölpreis schürt Ängste vor anhaltender Inflation

Für Anleger heißt das: Je länger der Ölpreis hoch bleibt, desto stärker wächst der Druck auf die Notenbanken, und höhere Zinsen belasten üblicherweise sowohl Aktien als auch Anleihen. Ein Ölschock muss Aktien nicht zwingend einbrechen lassen, denn der S&P 500 fiel nach Kriegsbeginn bis Ende März nur um gut 7 Prozent und damit weniger als von Analysten erwartet. Jones' Warnung zielt aber auf die Kombination aus einem Preissprung über die bisherigen Höchststände und einer Notenbank, die gegensteuern muss.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net

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